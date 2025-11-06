Prasminga prenumerata
Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Eurolygos nevykėlių priešprieša: pralaiminti Šaro „Fenerbahce“ prieš autsaiderę ASVEL

2025 m. lapkričio 6 d. 19:16
Lrytas.lt
Eurolygos devintajame ture turnyro čempionas Šarūno Jasikevičiaus vedamas Stambulo „Fenerbahce“ klubas turi realų šansą pagerinti savo ne itin gerą poziciją varžybose. Vos tris laimėjimus turintis „Fenerbahce“ namie kaunasi su vienu iš autsaiderių Vilerbano ASVEL.
Šaro vedama ekipa jau du turus iš eilės negali laimėti – ją pradžioje namie apstumdė ispanų „Valencia“ 94:79, o praėjusią savaitę it bokso kriaušę turkus sudaužė Madrido „Real“ net 84:58.
Pastarąjį kartą Eurolygos čempionas sėkme džiaugėsi spalio 24 dieną, kai įveikė kitą Stambulo ekipą „Anadolu Efes“ 79:69.
Ne ką geriau sekasi ir Prancūzijos ekipai, kuri planuoja kitą sezoną jau trauktis iš Eurolygos ir žaisti FIBA ir NBA naujai kuriamoje lygoje.
Praėjusią savaitę ASVEL sutriuškino Kauno „Žalgiris“ 96:59, o dar prieš tai Vilerbaną nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ 79:65.
Prancūzai taip pat buvo laimėję spalio 23-iąją, kai nurungė „Dubai“ krepšininkus 85:79.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceVilerbano ASVEL
