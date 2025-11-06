Eurolygos nevykėlių priešprieša: pralaiminti Šaro „Fenerbahce“ prieš autsaiderę ASVEL

Šaro vedama ekipa jau du turus iš eilės negali laimėti – ją pradžioje namie apstumdė ispanų „Valencia“ 94:79, o praėjusią savaitę it bokso kriaušę turkus sudaužė Madrido „Real“ net 84:58.
Pastarąjį kartą Eurolygos čempionas sėkme džiaugėsi spalio 24 dieną, kai įveikė kitą Stambulo ekipą „Anadolu Efes“ 79:69.
Ne ką geriau sekasi ir Prancūzijos ekipai, kuri planuoja kitą sezoną jau trauktis iš Eurolygos ir žaisti FIBA ir NBA naujai kuriamoje lygoje.
Praėjusią savaitę ASVEL sutriuškino Kauno „Žalgiris“ 96:59, o dar prieš tai Vilerbaną nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ 79:65.
Prancūzai taip pat buvo laimėję spalio 23-iąją, kai nurungė „Dubai“ krepšininkus 85:79.
