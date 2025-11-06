Prasminga prenumerata
FIBA sprendimas išskaidė miglą – Lietuvos krepšinio rinktinė vis dėlto žais su britais pasaulio atranką

2025 m. lapkričio 6 d. 20:27
Spalio viduryje Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) oficialiai suspendavo Didžiosios Britanijos krepšinio federaciją. Tai reiškė, kad visų amžiaus grupių rinktinės iki specialaus sprendimo negalėjo varžytis FIBA turnyruose. Šis nutarimas turėjo ir tokių pasekmių, jog buvo planuojamos atšaukti lapkričio 27 dienos turėjusios įvykti pasaulio čempionato atrankos rungtynės, kuriose britai namie privalėjo kautis su Lietuva. Galiausiai šiandien, lapkričio 6-ąją, FIBA atšaukė suspendavimą ir rungtynės įvyks.
Spalį britų federacija patvirtino, kad atšaukiamos dvejos pasaulio čempionato atrankos rungtynės: lapkričio 27 d. turėjo neįvykti šios rinktinės mūšis su Lietuva ir lapkričio 30 d. mačas išvykoje su Islandija.
FIBA skelbė, kad šiuo žingsniu siekė Didžiojoje Britanijoje „atkurti reguliavimo vientisumą ir užtikrinti vyrų krepšinio valdymą Didžiojoje Britanijoje“.
Šiandien FIBA išplatino pranešimą, jog panaikina taikomas sankcijas Didžiosios Britanijos krepšinio federacijai.
„Remdamasi Britų krepšinio klubų reikalų darbo grupės darbu, FIBA ​​šiandien panaikino laikiną Britanijos krepšinio federacijai (BBF) 2025 m. spalio 14 d. taikomą suspendavimą, kuris neleido BBF varžytis vyrų nacionalinei komandai FIBA ​​rengiamose varžybose. Todėl Didžioji Britanija dabar gali dalyvauti 2027 m. FIBA ​​krepšinio pasaulio čempionato Europos atrankos varžybose, kurios prasidės 2025 m. lapkričio 27 d.“, – teigiama FIBA pranešime.
Tačiau pasaulinė krepšinio organizacija taip pat patikino, jog BBF įgaliojimai licencijuoti ir pripažinti šalies vyrų klubų varžybas Didžiojoje Britanijoje tebėra sustabdyti. Šiuo tikslu ir siekiant užtikrinti aukščiausio lygio vyrų krepšinio varžybų Didžiojoje Britanijoje stabilumą ir tęstinumą, FIBA ​​sudarė tiesioginio pripažinimo sutartį su „Superlygos“ krepšinio lyga (SLB).
