MVP akimis: S. Francisco prisiminė ir pakomentavo įspūdingiausius savo spalio mėnesio epizodus

Po pirmųjų turų žalgirietis pirmavo visoje lygoje pagal blokuotus metimus, tad pirmasis epizodas būtent apie tai – blokas Mike‘ui Jamesui Eurolygos pirmosiose rungtynėse.
„Iš tikrųjų tai blokuoti tokį žaidėją yra nuostabu. Žinau Mike‘ą – kuo labiau stengiesi jį uždengti, tuo labiau jam tai patinka. Toje situacijoje žinojau, kad spėsiu iššokti, man tereikėjo pamatyti, kad jis tikrai išmes kamuolį. Kai tik pamačiau, kad jis paleidžia kamuolį iš rankų, žinojau, kad blokuosiu jo metimą. Jam tai tikrai nepatiko, atsimenu jo žvilgsnį po šio epizodo, bet aš žinau, kad puikiai jaučiu tą momentą, kada reikia blokuoti metimus“, – prisiminė S.Francisco.
Vėliau gynėjas peržiūrėjo ir nupūstą bičiulio Carseno Edwardso metimą bei šūvį su antrojo kėlinio sirena rungtynėse su ta pačia „AS Monaco“ ekipa.
„Gavau dvi aukštas užtvaras. Žinojau, kad jei varžovai bandys man visais būdais sutrukdyti pelnyti taškus, tai kažkuris iš komandos draugų bus laisvas. Terry Tarpey‘us turėjo ginti mane, o jis yra vienas geresnių gynybos specialistų, tačiau jis galvojo, kad veršiuosi į dešinę pusę, o aš neišnaudojau užtvaros ir nuėjau į kairę, bet ten pamačiau dar du žaidėjus, todėl iš tikrųjų galvojau apie perdavimą Ąžuolui. Visgi man nepavyko to padaryti, o laiko buvo likę tik 1,9 sekundės, tad turėjau mesti iš vidutinio nuotolio. Žmonės nelabai to žino, nes retai atakuoju iš vidutinės distancijos, bet šis mano ginklas yra nuvertintas – manau, kad turėčiau grįžti prie jo. O šiaip tai labai mėgstu pataikyti paskutinės sekundės metimus – „Rytui“ tai nepatinka“, – prisiminė ir šmaikštavo S.Francisco.
Tuomet spalio mėnesio Eurolygos MVP peržiūrėjo ir porą savo 2+1 epizodų bei keletą įspūdingų perdavimų, po kurių sekė galingi Moseso Wrighto, Lauryno Biručio, Ąžuolo Tubelio ir Arno Butkevičiaus dėjimai.
„Čia atkovojau kamuolį gynyboje ir atlikau perdavimą Arnui per visą aikštelę. Kreditai Arnui, kad atliko šį dėjimą prieš „Crvena Zvezda“ ekipą, mums to reikėjo. Jaučiu, kad mūsų komanda šiame sezone daug labiau bėga į greitą puolimą, palyginus su praėjusiu sezonu“, – kalbėjo prancūzas.
S.Francisco prisiminė ir M.Wrightui užmestą kamuolį, dėl kurio nebuvo toks užtikrintas.
„Sužaidėme ispanišką pikenrolą, Edgaras Ulanovas pastatė gerą užtvarą. Šitame epizode bijojau, nes kamuolį užmečiau labiau į kairę lanko pusę, nors norėjau per vidurį, kad būtų patogiau Mosesui. Tačiau kai jis sugavo kamuolį ir nusisukęs sugrūdo jį į krepšį, buvo įspūdinga. Visada žinojau, kad jis kyla aukštai, bet kai pamačiau šį epizodą, supratau, kad jis gali pagauti bet kokį kamuolį“, – komandos draugą gyrė S.Francisco.
Žalgirietis prisiminė ir rungtynes su ASVEL krepšininkais, kuriose elegantiškai pelnė taškus iš eilutės.
„Kaip visada, ispaniškas pikenrolas ir puiki Ąžuolo užtvara. Mes buvome keturis kartus iš eilės pralaimėję ASVEL klubui, todėl laimėti tą mačą buvo nuostabu – ypač namuose. Šiame epizode turėjau tik pataikyti iš po krepšio, man buvo sukurta tobula proga. Po krepšiu dar stovėjo ir Biras – galėjau ir jam perduoti kamuolį, man tai patinka“, – sakė gynėjas.
S.Francisco taip pat pabrėžė ir kitokį komandos nusiteikimą mače su Prancūzijos klubu.
„Ne vienose rungtynėse susikraudavome pranašumą, tačiau tuomet sulėtindavome savo tempą. Tuo tarpu šįkart bėgome į priekį visą susitikimą. Nesvarbu, kokio dydžio persvarą turėjome – nesustojome bėgti. Manau, kad turime tai daryti kiekvienose rungtynėse“, – savo mintimis pasidalijo S.Francisco.
Kviečiame įsijungti visą video ir prisiminti visus gražiausius S.Francisco spalio mėnesio epizodus, kurių tikrai netrūko. Tuo tarpu žalgiriečiai jau šį penktadienį namuose stos į dar vieną Eurolygos kovą su Valensijos „Valencia Basket“ komanda.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisMVP
