Nemaloni žinia: Domantas Sabonis iškrito iš „Kings“ rikiuotės

Jose jo atstovaujama „Sacramento Kings“ kovėsi su „Golden State Warriors“ krepšininkais.
Kokio rimtumo D.Sabonio trauma ir kiek laiko jis turės praleisti be krepšinio kol kas nėra aišku.
Tai buvo jau antrosios iš aštuonerių šio sezono rungtynių, kuriose D.Sabonis nerungtyniavo dėl sveikatos problemų.
Šiame sezone lietuvis vidutiniškai per dvikovą įmeta po 14,5 taško, atkovoja po 14 kamuolių ir renka po 4 rezultatyvius perdavimus.
Be D.Sabonio rungtyniavusi Sakramento ekipa namuose pranoko varžovus 121:116.
Nugalėtojus į priekį vedė Russellas Westbrookas. Gynėjas įmetė 23 taškus, atkovojo 16 kamuolių bei atliko 10 perdavimų.
Tai buvo trečioji „Sacramento Kings“ pergalė šiame sezone. Vieneriomis rungtynėmis (9 mačai) daugiau sužaidę varžovai pergalė skonį kol kas yra pajutę penkis kartus.
