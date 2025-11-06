Sirgaliams teks palaukti – NBA lietuvių tarpusavio akistata neįvyko

Rungtynės įvyko, bet aikštėje pasirodė tik vienas tautietis – J.Valančiūnas. Simboliška, kad būtent jo atstovaujama komanda laimėjo namuose vykusį mačą 122:112 (36:33, 32:27, 33:26, 21:26).
J.Valančiūnas pergalingai pasibaigusioje akistatoje per 11 aikštėje praleistų minučių įmetė 6 taškus (1/4 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.) ir atkovojo 6 kamuolius.
„Heat“ atstovaujantis K.Jakučionis sezono startą praleido dėl kirkšnies traumos, bet šioms rungtynėms lietuvis jau buvo registruotas.
Vis dėlto trenerio sprendimu jis aikštėje nepasirodė.
Nugalėtojus į pergalę praėjusios nakties mače vedė Serbijos krepšinio žvaigždė Nikola Jokičius.
Jis per 37 minutes įmetė 33 taškus (10/13 dvit., 2/5 trit., 7/8 baud.), o prie jų pridėjo 15 atkovotų kamuolių ir 16 rezultatyvių perdavimų.
„Denver Nuggets“: Nikola Jokičius 33, Aaronas Gordonas 24, Timas Hardaway 18, Jamalas Murray 14.
„Miami Heat“: Normanas Powellas 23, Andrew Wigginsas 22, Jaime Jaquezas 21, Kel'elas Ware'as 13.
