Prasminga prenumerata
Prenumeruokite Lrytas Premium ir skirkite 5% vaikų emocinei gerovei užtikrinti
SportasKrepšinis

Sirgaliams teks palaukti – NBA lietuvių tarpusavio akistata neįvyko

2025 m. lapkričio 6 d. 06:53
Lrytas.lt
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Lietuvos krepšinio sirgaliai galėjo išvysti nemažai lietuviškų prieskonių turinčią akistatą – į kovą stojo Jono Valančiūno atstovaujama „Denver Nuggets“ (5/2) ir Kasparo Jakučionio atstovaujama „Miami Heat“ (4/4).
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynės įvyko, bet aikštėje pasirodė tik vienas tautietis – J.Valančiūnas. Simboliška, kad būtent jo atstovaujama komanda laimėjo namuose vykusį mačą 122:112 (36:33, 32:27, 33:26, 21:26).
J.Valančiūnas pergalingai pasibaigusioje akistatoje per 11 aikštėje praleistų minučių įmetė 6 taškus (1/4 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.) ir atkovojo 6 kamuolius.
„Heat“ atstovaujantis K.Jakučionis sezono startą praleido dėl kirkšnies traumos, bet šioms rungtynėms lietuvis jau buvo registruotas.
Vis dėlto trenerio sprendimu jis aikštėje nepasirodė.
Nugalėtojus į pergalę praėjusios nakties mače vedė Serbijos krepšinio žvaigždė Nikola Jokičius.
Jis per 37 minutes įmetė 33 taškus (10/13 dvit., 2/5 trit., 7/8 baud.), o prie jų pridėjo 15 atkovotų kamuolių ir 16 rezultatyvių perdavimų.
„Denver Nuggets“: Nikola Jokičius 33, Aaronas Gordonas 24, Timas Hardaway 18, Jamalas Murray 14.
„Miami Heat“: Normanas Powellas 23, Andrew Wigginsas 22, Jaime Jaquezas 21, Kel'elas Ware'as 13.
Jonas ValančiūnasKasparas JakučionisDenver Nuggets
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.