Šmaikštų palyginimą davęs T. Masiulis atskleidė žalgiriečių traumų situaciją

Po paskutiniųjų Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynių su Vilniaus „Rytu“ T. Masiulis atskleidė, kad aukštaūgis Moses Wrightas yra kamuojamas riešo traumos, o jam bus atliekami tyrimai siekiant nustatyti traumos rimtumą ir žaidėjo galimybes rungtyniauti penktadienį.
Šiandien paaiškėjo, kad 26-erių amerikietis treniruojasi su komanda ir bus pasirengęs dvikovai, o kalbėdamas apie žaidėjo situaciją T. Masiulis davė šmaikštų palyginimą.
„Kiek gydytojai sakė, jei būtų paprastas žmogus, kelias savaites su langete vaikščiotų, bet čia yra sportininkas ir su nuskausminamais [gyvena], – aiškino treneris. – Turi kažkokius patempimus, bet, kaip minėjau, yra karys ir yra pasiruošęs žaisti.“
„Šituo klausimu nepagerėjo“, – trumpai atsakė treneris.
Paklaustas, ar būtent N. Williamso-Gosso ramesnio žaidimo itin trūks prieš greitą žaidimą ir daug tritaškių mėgstančią Valensijos komandą, T. Masiulis sutiko, kad amerikietis aikštelėje tikrai būtų pravertęs.
„Galima sakyti iš tos pusės, taip. Negalim, manau, įsivelt į tą patį jų krepšinį, ką jie nori žaist – jie nugalės mus savo patirtim ten. Mes šiek tiek kitaip žaidžiam, norim daugiau kontroliuot žaidimą, jie nori kaip tik viską daugiau bėgimu, lėkimu, agresija, energija. Nigelis gal ir duotų tos ramybės“, – teigė T. Masiulis.
– Treneri, jūsų mintys apie laukiantį varžovą.
– Laukia labai agresyvus ir energingas varžovas. Žaisim prieš komandą, kuri žaidžia vieną greičiausių krepšinių šiuo metu. Nori daug mest tritaškių, greitai bėgti į puolimą, kovot dėl kiekvieno kamuolio. Labai bus svarbu sustabdyt jų tas atakas ir neleist mest tritaškių. Tai tikrai nėra lengva, nes žaidžia su daug gynėjų, daug kūrėjų.
– „Valencia“ yra rezultatyviausia ir daugiausia tritaškių metanti Eurolygos komanda, bet ir viena daugiausia klystančių komandų. Kokios yra pažeidžiamos jų vietos?
– Sunku surast tų vietų. Kadangi daug judina kamuolį, greitai žaidžia, tos klaidos ir atsiranda. Tikrai bet kokiai progai pasitaikius nori mest metimą, sustatytos dvi kojos ir matosi, kad reikalauja treneriai tą daryt, turi tam žaidėjus skirtus. Prasiveržimai, metimai, tritaškiai – čia yra pagrindinis jų žaidimas.
– Vienas stabiliausių žaidėjų yra Brancou Badio, su kuriuo susipažinote dirbdamas „Barcelonoje“. Ar tuomet matėsi jo potencialas ir kur jis pridėjo daugiausiai?
– Geras žaidėjas buvo, jaunas, patiko, bet negalvojau, kad jis gali būti iki tokio lygio. Visą laiką man patinka tie, kurie nustebina. Maloniai nustebino. Jis visą laiką žaidė pas Pedro Martinezą – tiek Manresoj, tiek ir dabar jis pas jį žaidžia, puikiai žino jo sistemą. Smagu už jį. Daug žmogus dirbo, kad ateitų į šitą lygį. Tikrai demonstruoja gerą krepšinį.
– Nuo pat Ispanijos rinktinės stebina ir jaunuolis Sergio de Larrea. Kuo tiksliai jis stebina ir kur yra jo lubos?
– Su tokiu ūgiu gali tiek dalykų daryt. Ir pataikyt gali, ir aikštę mato skirstyt kamuolius. Dvimetrinis įžaidėjas yra puiku ir jam tai tinka toj sistemoj pas Pedro žaisti, nes nori greitai žaisti, nori su jaunais žaidėjais daug keitimų daryti, daug judint kamuolį. Jam ta sistema puikiai tinka ir jis ten puikiai jaučiasi.
– Nustebinti gali ir Valensijos naujokas Braxtonas Key. Ką jis pridės Valensijos komandai?
– Išėjus N. Sestinai jiems trūko didelių žmonių. Keturis didelius žmones turi, taip kad jiems trūko centimetrų. Y. Sima traumuotas yra. Jiems reikia centimetrų ir jiems reikia žaidėjų, kurie gali pataikyt. Tokia filosofija yra – visi turi mesti į krepšį.
– Ką tik buvo paskelbta, kad Moses Wrightas pilnai treniruojasi su komanda. Sakėte, kad bus atlikti tyrimai. Tyrimai nieko neparodė?
– Taip pat buvo minima, kad Nigelio Williamso-Gosso sugrįžimo šansai menki. Gal ten taip pat pagerėjo situacija?
– Po rungtynių su ASVEL sakėte, kad būtent šis mačas parodys tikrąjį komandos veidą. Kokį tą veidą norite išvysti?
– Norėjau pasakyti, kad Valensija yra ta komanda, kuri labiausiai pasiruošusi šiai dienai žaisti aukščiausiu lygiu, nes tą rodė ir rezultatai, ir ACB lygoje nė karto nepralaimėję yra. Tikrai sudėtinga lyga yra. Turi gynėjų, su trim gynėjais žaidžia vienu metu. Labai greitą krepšinį žaidžia, įdomu man pačiam, kaip mes juos stabdysim ir ar pavyks juos stabdyti. Visos komandos bando sustabdyti vienais ar kitais būdais, bet nelabai kas randa tų būdų juos sustabdyt.
– Praėjusią savaitę „Valencia“ sutriuškino Stambulo „Fenerbahce“. Žinant jūsų panašią žaidimo filosofiją, ar atradote medžiagos, kas veikė prieš juos ar ko reikėtų vengti.
– Kažkiek radom. Mes taip, žaidžiam panašiai, panašias gynybos sistemas. „Valencia“ gliaudė tas sistemas labai puikiai, ypač kai pataiko tritaškius. Feneris gal šiek tiek lėčiau viską žaidė, tai atrodė, kad „Valencia“ žaidė viena pavara greičiau už „Fenerbahce“. Labai svarbu bus mums atlaikyti tą energiją ir fiziškumą.
– Grįžtant prie N. Williamso-Goss, ar galima sakyti, kad tokiose rungtynėse jo sugebėjimo numušti tempą, sulėtinti žaidimą trūks ir tai itin pasijaus?
