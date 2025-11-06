Sudegė lietuvį K. Jakučionį treniruojančio garsaus NBA trenerio namas – liko tik pelenai

Pradžioje vaizdo įrašuose buvo matyti, kaip ugniagesiai kovoja su didžiulėmis liepsnomis name. Gelbėjimo tarnyba iškvietimą į įvykio vietą gavo apie 4.36 val. ryto.
Atvykę pamatė, kad liepsnojo abu namo pastatai, kurie po galingos ugnies galiausiai sugriuvo.
„Dėl dalinio pastatų griuvimo ugniagesių ekipažai turėjo atsitraukti iš namo zonos, tačiau vis dar dirba gesindami gaisrą bei neleidžia jam išsiplėsti. Tačiau pastato konstrukcijų išgelbėti neįmanoma“,– teigia ugniagesių tarnyba.
Nuosavybės įrašai rodo, kad namas – vienbutis gyvenamasis namas Davis Road ir Ponce De Leon Road gatvių sankirtoje – priklauso E.Spoelstrai, praneša NBC Miami.
Kol kas nepranešama apie nukentėjusiuosius, tačiau kriminalistų ar medikų šalia gaisro židinio nėra. Vietinė „10 News“ televizija pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame, kaip manoma, E.Spoelstra stovi prie namo ir stebi gaisro siautėjimą. Jis akivaizdžiai atrodė „apimtas nevilties“.
E.Spoelstra ir jo buvusi žmona Nikki Spoelstra, kurių skyrybos, kaip pranešama, buvo baigtos 2023 m. pabaigoje, kartu augina tris vaikus: 6 metų Santiago, 4 metų Dante ir 2 metų Ruby.
Trečiadienį Denveryje „Heat“ žaidė NBA mačą ir pralaimėjo „Nuggets“ ekipai rezultatu 122:112. Nors šioms rungtynėms ir buvo registruotas mačui, tačiau nepasirodė. Penktadienį Majamio ekipa turi namuose priimti „Charlotte Hornets“.
E.Spolestra Majamį treniruoja nuo 2008 metų. Pernai jis pasirašė įspūdingiausią kontraktą NBA trenerių istorijoje – per ateinančius 8 metų turėtų uždirbti 120 mln. JAV dolerių. Žinomas strategas NBA aukso žiedais pasidabino 2012 ir 2013 metais.
ugnisMiami HeatNBA
