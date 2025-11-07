„Krepšinis yra numeris vienas“: „Žalgirio“ transliacijos šiemet ženkliai žiūrimesnės nei pernai

Remiantis „Kantar“ duomenimis, į TV3 kanalą šį sezoną persikėlusios „Žalgirio“ rungtynės komercinėje auditorijoje startavo su 32 proc. geresniu reitingu nei pernai.
„Šio sezono bendradarbiavimas su ilgametę krepšinio transliacijų patirtį sukaupusia didžiausia žiniasklaidos grupe Lietuvoje jau džiugina pirmaisiais rezultatais. „Žalgirio“ rungtynėms persikėlus į TV3 televiziją, kartu pritraukiame ir dar daugiau žiūrovų. Trečdaliu išaugęs rungtynių reitingas komerciškai aktyvioje auditorijoje – tai ir daugiau galimybių, pasiekiamumo ir vertės komerciniams partneriams“, – sako „Žalgirio“ prezidentas Paulius Jankūnas.
Kaip atrodo „Žalgirio“ transliacijų užkulisiai?
Už tai, kad visos „Žalgirio“ Eurolygos rungtynių emocijos pasiektų žiūrovus, atsakingas vienas geriausių pasaulio sporto transliacijų režisierių – 18 metų patirtį turintis Tomas Skamaročius.
Kaip režisierius prie Eurolygos transliacijų jis dirba jau 14 metų. Ir, kaip skaičiuoja pats, yra praleidęs vos 4 „Žalgirio“ namų rungtynes. Tomo komanda transliavo ir ne vieną Eurolygos finalo ketvertą, Europos ir pasaulio krepšinio čempionatus bei daugybę kitų sporto renginių. Nuo dailiojo čiuožimo ar bobslėjaus iki dronų lenktynių, futbolo ar paplūdimio tinklinio čempionatų.
„Bet krepšinis yra numeris vienas – ten, kur ir širdis. Galbūt todėl mums taip gerai sekasi, kadangi į kiekvienas rungtynes ateiname su atvira širdimi“, – sako T.Skamaročius.
„Žalgirio“ rungtynes stebintys žiūrovai nuolat jaučia įtampą. O Tomą ji aplanko likus 10 sekundžių iki eterio – vėliau tereikia daryti tai, ką jis ir taip moka geriausiai. Žinoma, sportas neatsiejamas ir nuo improvizacijos. Todėl kaip „Žalgiris“, taip ir T.Skamaročiaus komanda galvoja apie derinius.
„Viską padiktuoja rungtynės – traumos, nesportinės pražangos. Tačiau, kadangi esame sumodeliavę tūkstančius situacijų, jau žinome, kaip elgtis“, – sako jis.
Per tiek metų, Tomas rungtynių metų sugeba pamiršti ir tai, kad yra sirgalius. Tačiau, kai „Žalgiris“ žaidžia Eurolygos finalo ketverte, arba Lietuva stoja į kovas krepšinio čempionatuose, tai visuomet prideda papildomos energijos.
„Žinoma, emocijų būna, bet transliacijoje tai neatsispindi – nebent tik tarp mūsų, komandoje. Pavyzdžiui, Europos čempionate mūsų komanda buvo mišri, ją taip pat sudarė ir latviai. Per Lietuvos ir Latvijos rungtynes traukėme vieni kitus per dantį – sakiau, kad jei laimi Lietuva, esame draugai. Jei Latvija – tik kolegos. Tai – sveikas humoras“, – sako jis.
Tomo tradicija – kiekvieną rytą pradėti ne tik su kava, bet ir nuo naujienų krepšinio portaluose. Tai reiškia, kad jis visuomet pasiruošęs – prieš rungtynes tereikia savo žinias atnaujinti.
„Rungtynių dieną su komanda pasidaliname savo įžvalgomis, padiskutuojame, aptariame scenarijų. Į areną ateiname anksčiau – pažiūrime, kokia publika susirinko. Susitinkame ir su klubu – jie pasidalina informacija, ar dalyvaus koks garbingas svečias, buvęs krepšininkas. Tai visuomet papuošia transliaciją. Vienas naujausių pavyzdžių – Arvydo Sabonio iškelti du pirštai, į kuriuos sureagavo visa salė. Nors jis sėdėjo vietoje, kuri buvo ypač nepatogi kameroms, mums pavyko tai parodyti. Tokios mažos istorijos džiugina“, – teigia sporto transliacijų režisierius.
Šiemet prie Eurolygos transliacijų dirba daugiau nei 30 žmonių, o veiksmą salėje parodo 12 kamerų. Be to, kiekvienos rungtynės – ypač svarbesnės – prasideda nuo motyvacinės Tomo kalbos.
„Norisi visus įkvėpti, kad komanda atsiduotų 200 procentų. Gi ne parke vaikštome – transliuojame krepšinį (juokiasi)! Man pergalė yra tada, kai jaučiu gerą atmosferą savo komandoje. Jei visi pasikūrę, mes susikuriame savo pasaulį, kuriame negalvojame apie nieką kitą, tik krepšinį. Tuomet žinau, kad viskas bus gerai. Žinoma, gali nutikti visko, klaidų – taip pat. Tačiau svarbu jas greitai pamiršti – kitu atveju užstrigsi ir jų padarysi dar daugiau“, – sako jis.
Kokį sirgalių veidą mato sporto žurnalistai?
Krepšinio sirgalius sudomino ir prieš kiekvienas rungtynes svarbiausias aktualijas apžvelgianti „GoŽalgiris“ laida. Ją iš viso pasižiūrėjo beveik milijonas žiūrovų.
Laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė pasakoja, kad pirmasis Eurolygos mėnuo su „Žalgiriu“ leido mėgautis kiekviena akimirka, o taip pat – nekantriai laukti kitų rungtynių. Ją maloniai džiugina ir žiūrovų reakcijos bei kitokį veidą parodęs Kaunas.
„Taip jau yra – „Žalgiris yra vienintelė komanda visoje Lietuvoje, kuri sukelia tokį ažiotažą. Manau, kad ateityje sumušime dar ne vieną rekordą“, – puikiais rungtynių reitingais džiaugiasi ji.
Šį sezoną rungtynių metu žiūrovai nuolatos girdi ir dviejų Kaune gyvenančių sporto komentatorių balsus – visas „Žalgirio“ rungtynes komentuoja Tautvydas Kubilius bei Jonas Lekšas.
„Viena iš pagrindinių mano užduočių – pabandyti bent jau dalį tos energijos, esančios arenoje, perteikti ir TV3 žiūrovams. Vis tik didele dalimi krepšinis yra būtent apie emociją“, – sako T.Kubilius.
Tautvydas prisimena, kad „Žalgirio“ rungtynių laiką TV programoje apsibraukdavo dar vaikystėje. O diena, kai vykdavo Eurolyga, visuomet būdavo išskirtinė. Todėl jis ir šiandien puikiai supranta, su kokiu tikėjimu kiekvieną sezoną pasitinka fanai.
„Žalgiris“ nemažai daliai gerbėjų yra daugiau nei komanda ar tiesiog laisvalaikio praleidimo būdas. Norisi būti mažu tos bendruomenės sraigteliu, kuris bando sujungti „Žalgirio“ sirgalius, esančius arenoje, su tais, kurie rungtynes stebi per TV3“, – prideda jis.
Tuo tarpu J.Lekšas pasakoja, kad nors „Žalgirį“ komentuoja jau 6-ąjį sezoną, būtent šis, kai namų rungtynes komentuoja iš arenos, jam yra pats ypatingiausias.
„Kartojau ir kartosiu, kad tie Eurolygos vakarai Kaune yra magiški. Žinoma, dabar ažiotažas ženkliai didesnis, o tai prideda ir papildomų atsakomybių. Sirgaliai po spalio mėnesio yra euforijoje. Tačiau kitaip ir būti negali, kai „Žalgiris“ žaidžia geriausiai Europoje. Kaunas tiesiog gyvena Eurolyga“, – sako jis.
