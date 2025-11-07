„Panathinaikos“ ketina pasirašyti paskutinį kartą Rusijos komandoje Eurolygoje žaidusį centrą

Prasminga prenumerata
Prenumeruokite Lrytas Premium ir skirkite 5% vaikų emocinei gerovei užtikrinti
Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
SportasKrepšinis

„Panathinaikos“ ketina pasirašyti paskutinį kartą Rusijos komandoje Eurolygoje žaidusį centrą

2025 m. lapkričio 7 d. 09:12
Lrytas.lt
Visų trijų savo centrų dėl traumų netekusi Atėnų „Panathinaikos“ komanda ketina atlikti įdomų žingsnį.
Daugiau nuotraukų (2)
Kaip praneša „Eurohoops“ žurnalistas Aris Barkas, Mariaus Grigonio atstovaujama ekipa yra arti susitarimo su šiuo metu Taivane žaidžiančiu Kennethu Fariedu.
K. Fariedas jau kartą yra žaidęs Eurolygoje, kai 2021-22 m. sezone atstovavo Maskvos CSKA komandai. Per 7 rungtynes aukštaūgis rinko vos po 2,3 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 1,7 naudingumo balo.
35-erių 203 cm ūgio centras geriausiai krepšinio sirgaliams žinomas dėl savo žaidimo „Denver Nuggets“ komandoje NBA, kur iš viso praleido 8 metus, iš kurių septyneri – būtent Denveryje.
Įspūdingomis atletinėmis galimybėmis žiūrovus žavėjęs K. Fariedas per savo NBA karjerą, kurią baigė prieš 5 metus, rinko po 11,4 taško ir 8,1 atkovoto kamuolio per rungtynes.
Vis dėlto aukštaūgio karjera pastaraisiais metais neprimena aukšto lygio krepšininko. Tai bus jau 10-oji K. Fariedo komanda per pastaruosius keturis sezonus.
Per šį laikotarpį jis žaidė JAV, Meksikoje, Puerto Rike, Italijoje ir Taivane, kur šiuo metu atstovauja Tainano „GhostHawks“ ekipai. 2014-aisiais su JAV rinktine K. Fariedas laimėjo pasaulio krepšinio čempionato auksą.
Šiuo metu „Panathinaikos“ komandai dėl traumų negali padėti visi trys centrai: Mathias Lessortas, Richaunas Holmesas ir Omeras Yurtsevenas.
Kennethas FariedasAtėnų PanathinaikosEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.