„Panathinaikos“ ketina pasirašyti paskutinį kartą Rusijos komandoje Eurolygoje žaidusį centrą

Kaip praneša „Eurohoops“ žurnalistas Aris Barkas, Mariaus Grigonio atstovaujama ekipa yra arti susitarimo su šiuo metu Taivane žaidžiančiu Kennethu Fariedu.
K. Fariedas jau kartą yra žaidęs Eurolygoje, kai 2021-22 m. sezone atstovavo Maskvos CSKA komandai. Per 7 rungtynes aukštaūgis rinko vos po 2,3 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 1,7 naudingumo balo.
35-erių 203 cm ūgio centras geriausiai krepšinio sirgaliams žinomas dėl savo žaidimo „Denver Nuggets“ komandoje NBA, kur iš viso praleido 8 metus, iš kurių septyneri – būtent Denveryje.
Įspūdingomis atletinėmis galimybėmis žiūrovus žavėjęs K. Fariedas per savo NBA karjerą, kurią baigė prieš 5 metus, rinko po 11,4 taško ir 8,1 atkovoto kamuolio per rungtynes.
Vis dėlto aukštaūgio karjera pastaraisiais metais neprimena aukšto lygio krepšininko. Tai bus jau 10-oji K. Fariedo komanda per pastaruosius keturis sezonus.
Per šį laikotarpį jis žaidė JAV, Meksikoje, Puerto Rike, Italijoje ir Taivane, kur šiuo metu atstovauja Tainano „GhostHawks“ ekipai. 2014-aisiais su JAV rinktine K. Fariedas laimėjo pasaulio krepšinio čempionato auksą.
Šiuo metu „Panathinaikos“ komandai dėl traumų negali padėti visi trys centrai: Mathias Lessortas, Richaunas Holmesas ir Omeras Yurtsevenas.