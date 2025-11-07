Eurolygoje Olympiakos“ egzaminuoja stringantį „Partizan“

Serbų ekipa po aštuonių mačų savo sąskaitoje turi tik 3 laimėjimus.
Praėjusią dviejų mačų savaitę „Partizan“ patyrė du pralaimėjimus: krito prieš „Barcelona“ 76:78 ir prieš Tel Avivo „Hapoel“ 84:97. Maža to, prieš tai Belgrado ekipa dar pralaimėjo ir Paryžiaus „Paris Basketball“, tad paskui serbus velkasi trijų nesėkmių šleifas.
Tuo tarpu „Olympiakos“ praėjusią savaitę įveikė Tel Avivo „Hapoel“ 62:58 ir krito nuo „Monaco“ 87:92.
Željko ObradovičiusBelgrado PartizanPirėjo Olympiakos
