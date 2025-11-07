Eurolygoje Olympiakos“ egzaminuoja stringantį „Partizan“

Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
86
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
91
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
81
„Valencia“
„Valencia“
75
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
31
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
31
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
23
Madrido „Real“
Madrido „Real“
34
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Eurolygoje Olympiakos“ egzaminuoja stringantį „Partizan“

2025 m. lapkričio 7 d. 20:59
Lrytas.lt
Penktadienį Eurolygos devintame ture santykius aiškinasi prie lyderių bandantis priartėti Pirėjo „Olympiakos“ ir stringantis Željko Obradovičiaus Belgrado „Partizan“.
Serbų ekipa po aštuonių mačų savo sąskaitoje turi tik 3 laimėjimus.
Praėjusią dviejų mačų savaitę „Partizan“ patyrė du pralaimėjimus: krito prieš „Barcelona“ 76:78 ir prieš Tel Avivo „Hapoel“ 84:97. Maža to, prieš tai Belgrado ekipa dar pralaimėjo ir Paryžiaus „Paris Basketball“, tad paskui serbus velkasi trijų nesėkmių šleifas.
Tuo tarpu „Olympiakos“ praėjusią savaitę įveikė Tel Avivo „Hapoel“ 62:58 ir krito nuo „Monaco“ 87:92.
 
Željko ObradovičiusBelgrado PartizanPirėjo Olympiakos
