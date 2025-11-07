Eurolygos „El Clasico“: „Barcelona“ prieš Real“

Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
86
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
91
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
81
„Valencia“
„Valencia“
75
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
31
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
31
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
23
Madrido „Real“
Madrido „Real“
34
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Eurolygos „El Clasico“: „Barcelona“ prieš Real“

2025 m. lapkričio 7 d. 20:59
Lrytas.lt
Eurolygos devintojo ture kaunasi dvi Ispanijos ekipos, o jų pavadinimai lemia, kad tai tikrasis „El Clasico“ – „Barcelona“ komanda priima Madrido „Real“ krepšininkus.
Eurolygoje šie klubai tarpusavyje jau žaidė 38 kartus ir 20 kartų pergalę šventė Ispanijos karališkasis klubas „Real“.
Jis dominuoja ir per pastaruosius penkis mačus – Madridas nugalėjo šiose akistatose keturis kartus ir tik 2024 metų sausio 3 dieną „Barcelona“ smogė varžovams 83:78.
Šiame sezone šiek tiek geriau sekasi katalonams – jie savo sąskaitoje turi 5 laimėjimus ir yra 7-oje pozicijoje. Praėjusią savaitę „Barcelona“ šventė dvi pergales, įveikusi Belgrado „Partizan“ 78:76 ir Milano „Olimpia“ 74:72.
Tik vieną pergalę praėjusią savaitę iškovojo „Real“: nors jis sudaužė Eurolygos čempioną Šaro vedamą Stambulo „Fenerbahce“ 84:58, tačiau turėjo pripažinti Miuncheno „Bayern“ pajėgumą 90:84.
BarcelonaMadrido Realel clasico
