Eurolygos „El Clasico“: „Barcelona“ prieš Real“

Eurolygoje šie klubai tarpusavyje jau žaidė 38 kartus ir 20 kartų pergalę šventė Ispanijos karališkasis klubas „Real“.
Jis dominuoja ir per pastaruosius penkis mačus – Madridas nugalėjo šiose akistatose keturis kartus ir tik 2024 metų sausio 3 dieną „Barcelona“ smogė varžovams 83:78.
Šiame sezone šiek tiek geriau sekasi katalonams – jie savo sąskaitoje turi 5 laimėjimus ir yra 7-oje pozicijoje. Praėjusią savaitę „Barcelona“ šventė dvi pergales, įveikusi Belgrado „Partizan“ 78:76 ir Milano „Olimpia“ 74:72.
Tik vieną pergalę praėjusią savaitę iškovojo „Real“: nors jis sudaužė Eurolygos čempioną Šaro vedamą Stambulo „Fenerbahce“ 84:58, tačiau turėjo pripažinti Miuncheno „Bayern“ pajėgumą 90:84.
Barcelona Madrid Real el clasico
