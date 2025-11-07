Iš Šaro lūpų – priekaištai sirgaliams: „Buvo pusė salės“

Kiek daugiau nei 13 tūkstančių žiūrovų talpinančioje „Ulker Sports“ arenoje ketvirtadienio vakarą susirinko vos kiek daugiau nei pusė – 7216.
Po rungtynių spaudos konferencijoje pasiteirautas apie atmosferą, Šaras net buvo nustebęs sulaukęs tokio klausimo.
„Atmosfera? Buvo pusė salės, – sakė Š. Jasikevičius. – Tie, kurie čia buvo, mus palaikė. Kai pirmajame kėlinyje ne itin gerai žaidėme, fanai buvo su mumis. Bet buvo pusė salės.“
Nuo pat pirmojo kėlinio pradžios įgiję susitikimo kontrolę Šaro vyrai jos iš rankų ir nebepaleido, įrašydami ASVEL krepšininkams trečiąjį pralaimėjimą iš eilės.
„Gana gerai kontroliavome rungtynes. Kai kuriose situacijose puolime ne itin sklandžiai susitvarkėme su jų gynybos pokyčiais. Labai gerai, kad padarėme tik 5 klaidas ir rūpinomės kamuoliu. Net jeigu nesukūrėme daug progų, vis tiek išsimesdavome metimus. Aišku, 18 atkovotų kamuolių puolime mums yra labai geras skaičius.
Strigome ties tuo. Nico [Melli] pasiėmė 5, Khemas [Birchas] – 4, komandiniai kamuoliai irgi 5. Tai rodo gerą kovos dvasią. Tuo pačiu metu turime žaisti geriau. Ketvirtajame kėlinyje leidome jiems mesti 13 baudų. Kai kuriose situacijose jie to ir norėjo, bet bendrąja prasme kontroliavome rungtynes“, – aiškino Šaras.
Nors prieš dvikovą ekipas skyrė vos viena pergalė, akivaizdu, kad talento skirtumas tarp šių komandų – milžiniškas. ASVEL praėjusią savaitę triuškinamu skirtumu išvykoje nusileido Kauno „Žalgiriui“ ir yra laikoma viena blogiausių komandų lygoje.
Paklaustas apie žaidėjų motyvaciją tokioms rungtynėms, Šaras kvestionavo patį motyvacijos konceptą tokio lygio sporte.
„Visų pirma, man nereikia motyvuoti savo žaidėjų. Jie yra profesionalūs atletai, jei turi save motyvuoti patys. Jeigu negali rasti motyvacijos žaisdamas už „Fenerbahce“, tuomet negali būti motyvuotas, – teigė jis. – Praėjusi savaitė buvo sudėtinga, nėra net klausimų. Nuvykome į Mersiną, padarėme savo darbą, grįžome, turėjom dvi geras treniruotes.
Dirbome ties tam tikrai dalykais, kas yra ypač svarbu šitame pašelusiame sezone, kai neturime laiko treniruotėms. Šiandien rungtynės nebuvo nuoseklios dėl jų nuolat keičiamos gynybos, kartais ji pristabdo, tačiau kai pasižiūri į 18 puolime atkovotų kamuolių ir tik 5 klaidas, koncentracija ir kova buvo gera.“
Spaudos konferenciją užbaigė įdomi vieno iš turkų žurnalistų ir Š. Jasikevičiaus diskusija.
Žurnalistas paminėjo, kad „Fenerbahce“ yra tik 19-i pagal baudos aikštelę atakavimą, tačiau dėl ne itin sklandžios anglų kalbos tai iki galo paaiškinti kiek užtruko. Kai galiausiai informacija visgi buvo iškomunikuota, Šaras buvo nustebęs tokiu skaičiumi.
„Jeigu žinočiau, man mokėtų dvigubai, – į klausimą, kaip padaryti, kad būtų geriau išnaudojama baudos aikštelė ir komanda nebežaistų „bjauriai“, atsakė lietuvis. – Nepastebėjau to. Mūsų vienas puolimo tikslų yra atakuoti baudos aikštelėje. Jeigu esame 19-i, turi mano asistentams papasakoti, iš kur trauki šitą skaičių, bet tai – labai svarbus rodiklis. Kiekvieną treniruotę į tai koncentruojamės.
Baudos aikštelę atakuoji prasiveržimais, bet viskas priklauso nuo to, kokią gynybą žaidžia oponentas, taip pat atakuoji baudos aikštelę, kai didelis žmogus atsitveria gynėją. Kartais nebūtinai nėra atliekamas perdavimas, kartais aukštaūgis neužsiima pozicijos, ypač tokią dieną kaip šiandien, kai buvo daug mismatchų, kai didelis išsikeitė prieš mažą. Gali būti abu dalykai. Bet tam yra skiriamas didelis dėmesys ir liūdna, kad mes tik 19-i, nes kiekvieną treniruotę pradedame nuo pratimų, skirtų būtent tam.“