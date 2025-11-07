Įspūdinga serija tęsiasi – į „Žalgirio“ rungtynes ir vėl nebeliko bilietų

Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
SportasKrepšinis

Įspūdinga serija tęsiasi – į „Žalgirio“ rungtynes ir vėl nebeliko bilietų

2025 m. lapkričio 7 d. 14:12
Lrytas.lt
Eurolygos devintojo turo dvikova tarp Kauno „Žalgirio“ ir Valensijos „Valencia Basket“ krepšininkų vyks pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje.
Daugiau nuotraukų (2)
Tai jau 25-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Prieš pat rungtynių startą „Žalgirio“ arenoje bus surengta ne taip dažnai Kaune vykstanti ceremonija. Aikštės viduryje Eurolygos naudingiausio spalio mėnesio žaidėjo prizas bus įteiktas žalgiriečiui Sylvainui Francisco. Prancūzas tapo vos penktuoju Eurolygos istorijoje „Žalgirio“ krepšininku, kuris buvo išrinktas naudingiausiu mėnesio žaidėju.
Be šio mačo lapkritį „Žalgiris“ sužais tik dar vienas rungtynes namų arenoje – lapkričio 25 d. „Žalgirio“ arenoje lankysis Vitorijos „Baskonia“ ekipa.
Užtat gruodžio mėnesį sirgaliai galės pasilepinti keturiais Eurolygos mačais ir vienu LKL susitikimu. Gruodžio 4 d. laukia susitikimas su Tel Avivo „Maccabi“, gruodžio 7 d. – dvikova su „Gargždais“, gruodžio 17 d. – akistata su Stambulo „Anadolu Efes“, o į gruodžio 19 d. ir 23 d. rungtynes su Belgrado „Partizan“ ir Atėnų „Panathinaikos“ jau beveik neliko bilietų.
Kauno ŽalgirisbilietaiEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.