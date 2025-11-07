Įspūdinga serija tęsiasi – į „Žalgirio“ rungtynes ir vėl nebeliko bilietų

Tai jau 25-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Prieš pat rungtynių startą „Žalgirio“ arenoje bus surengta ne taip dažnai Kaune vykstanti ceremonija. Aikštės viduryje Eurolygos naudingiausio spalio mėnesio žaidėjo prizas bus įteiktas žalgiriečiui Sylvainui Francisco. Prancūzas tapo vos penktuoju Eurolygos istorijoje „Žalgirio“ krepšininku, kuris buvo išrinktas naudingiausiu mėnesio žaidėju.
Be šio mačo lapkritį „Žalgiris“ sužais tik dar vienas rungtynes namų arenoje – lapkričio 25 d. „Žalgirio“ arenoje lankysis Vitorijos „Baskonia“ ekipa.
Užtat gruodžio mėnesį sirgaliai galės pasilepinti keturiais Eurolygos mačais ir vienu LKL susitikimu. Gruodžio 4 d. laukia susitikimas su Tel Avivo „Maccabi“, gruodžio 7 d. – dvikova su „Gargždais“, gruodžio 17 d. – akistata su Stambulo „Anadolu Efes“, o į gruodžio 19 d. ir 23 d. rungtynes su Belgrado „Partizan“ ir Atėnų „Panathinaikos“ jau beveik neliko bilietų.