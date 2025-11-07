J. Valančiūno kontrakte su „Nuggets“ – mažas, bet svarbus pokytis

Kaip praneša NBA žurnalistas Jake'as Fischeris, sutartis buvo restruktūrizuota pakeičiant J. Valančiūno šio sezono sutarties baigimosi datą iš birželio 29-osios į liepos 8-ąją.
Šis iš pažiūros nereikšmingas pokytis atneš naudos tiek lietuvių centrui, tiek ir pačiai „Nuggets“ organizacijai. Pagal ankstesnes kontrakto sąlygas J. Valančiūnas galėjo būti atleistas bet kada iki birželio 29-osios ir iš jam priklausančių 10 milijonų JAV dolerių už 2026-27 m. sezoną lietuvis nebūtų gavęs nė cento.
Dabar J. Valančiūnui tokiu atveju atitektų 2 milijonai dolerių. Taip pat 33-ejų lietuvis negalės tapti laisvuoju agentu prieš prasidedant pirmajai laisvųjų agentų rinkos savaitei, kai NBA klubams oficialiai leidžiama sudaryti sutartis su naujos komandos ieškančiais žaidėjais.
Tuo tarpu „Nuggets“ šioje situacijoje taipogi laimi, kadangi naujoji sutarties data leidžia klubui šiek tiek atidėti sprendimą dėl lietuvio ateities ir potencialiai įtraukti J. Valančiūną į mainus artėjančią vasarą, o jo kontraktas tampa patrauklesnis komandoms, siekiančioms „nusimesti“ pinigų vadinamojoje algų kepurėje.
Per septynerias rungtynes šį sezoną Denverio komandoje J. Valančiūnas visas iš jų pradėdamas nuo atsarginių suolo vidutiniškai renka po 8,3 taško ir 4,6 atkovoto kamuolio per rungtynes.
