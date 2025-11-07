Po internete kilusio šurmulio – J. Oleko atsakymas dėl palaikomos krepšinio komandos

Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
SportasKrepšinis

Po internete kilusio šurmulio – J. Oleko atsakymas dėl palaikomos krepšinio komandos

2025 m. lapkričio 7 d. 16:13
Trečiadienio vakarą Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas lankėsi Vilniaus „Ryto“ rungtynėse FIBA Čempionų lygoje su Heidelbergo „MLP Academics“. Po rungtynių sekė padėka už pergalę, tačiau interneto vartotojams greitai užkliuvo faktas, kad ne per seniausiai politikas didžiavosi būdamas Kauno „Žalgirio“ dvikovoje Eurolygoje.
Daugiau nuotraukų (10)
„Dėkoju Vilniaus „Ryto“ krepšininkams už gražų žaidimą, pergalę ir padovanotą puikų vakarą“, – savo „Facebook“ paskyroje skelbė Seimo pirmininkas, nuotraukose matomas pasidabinęs „Ryto“ šaliku.
Interneto komentatoriai netruko nustebti, mat dar prieš metus J. Olekas didžiavosi būdamas amžinų „Ryto“ priešų – Kauno „Žalgirio“ – rungtynėse.
Prieš 2024-ųjų Seimo rinkimus situacija Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovas lankėsi Kauno „Žalgirio“ Eurolygos rungtynėse su „Barcelona“, kur vėliau apsivilkęs Kauno klubo marškinėlius nuotraukoms pozavo ir su tuometiniu komandos treneriu Andrea Trinchieri, ir su ekipos prezidentu Pauliumi Jankūnu.
Šiems dviems faktams žvelgiant mums į akis Vilniaus miesto tarybos narys, konservatorius Dovydas Skarolskis juokais net surengė balsavimą klausdamas, kuris J. Olekas tu šiandien – „žalgirinis“ ar „rytinis“.
Lrytas nusprendė susisiekti su J. Oleku ir paklausti jo nuomonės, kuri visgi komanda jam arčiau širdies – Kauno ar Vilniaus.
„Žalgiris“, kai kalbam apie Lietuvą, bet ir „Žalgiris“, ir „Rytas“, ir „Lietkabelis“, ir „Neptūnas“, kai kalbam apie mūsų komandų išėjimą į Europos areną“, – sąlyginai neutralų toną bandė palaikyti Seimo pirmininkas.
Rinktis iš pažiūros visus palaikančią poziciją Lietuvos krepšinio scenoje gali būti rizikinga – tuomet kritikos strėlių politikas gali susilaukti iš abiejų pusių fanų. Aktyviausi klubų fanai tokią poziciją aiškintų aiškios nuostatos neturėjimu ir bandymu pritapti.
Paklaustas, ar rinkdamasis tokią poziciją negrasina sau užsitraukti abiejų Lietuvos krepšinio didžiųjų klubų nemalonės, J. Olekas teigė esąs fanų kirčiams pasiruošęs.
„Aš pasiruošęs, – su šypsena teigė politikas. – Bet aš už tai, kad mūsų komandos laimėtų Europoje ir garsintų Lietuvos vardą – man ne tokie skaudūs fanų kirčiai, jeigu jie bus.“
Kauno ŽalgirisVilniaus RytasKlaipėdos Neptūnas
