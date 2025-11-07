Po internete kilusio šurmulio – J. Oleko atsakymas dėl palaikomos krepšinio komandos

„Dėkoju Vilniaus „Ryto“ krepšininkams už gražų žaidimą, pergalę ir padovanotą puikų vakarą“, – savo „Facebook“ paskyroje skelbė Seimo pirmininkas, nuotraukose matomas pasidabinęs „Ryto“ šaliku.
Interneto komentatoriai netruko nustebti, mat dar prieš metus J. Olekas didžiavosi būdamas amžinų „Ryto“ priešų – Kauno „Žalgirio“ – rungtynėse.
Prieš 2024-ųjų Seimo rinkimus situacija Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovas lankėsi Kauno „Žalgirio“ Eurolygos rungtynėse su „Barcelona“, kur vėliau apsivilkęs Kauno klubo marškinėlius nuotraukoms pozavo ir su tuometiniu komandos treneriu Andrea Trinchieri, ir su ekipos prezidentu Pauliumi Jankūnu.
Šiems dviems faktams žvelgiant mums į akis Vilniaus miesto tarybos narys, konservatorius Dovydas Skarolskis juokais net surengė balsavimą klausdamas, kuris J. Olekas tu šiandien – „žalgirinis“ ar „rytinis“.
Lrytas nusprendė susisiekti su J. Oleku ir paklausti jo nuomonės, kuri visgi komanda jam arčiau širdies – Kauno ar Vilniaus.
„Žalgiris“, kai kalbam apie Lietuvą, bet ir „Žalgiris“, ir „Rytas“, ir „Lietkabelis“, ir „Neptūnas“, kai kalbam apie mūsų komandų išėjimą į Europos areną“, – sąlyginai neutralų toną bandė palaikyti Seimo pirmininkas.
Rinktis iš pažiūros visus palaikančią poziciją Lietuvos krepšinio scenoje gali būti rizikinga – tuomet kritikos strėlių politikas gali susilaukti iš abiejų pusių fanų. Aktyviausi klubų fanai tokią poziciją aiškintų aiškios nuostatos neturėjimu ir bandymu pritapti.
Paklaustas, ar rinkdamasis tokią poziciją negrasina sau užsitraukti abiejų Lietuvos krepšinio didžiųjų klubų nemalonės, J. Olekas teigė esąs fanų kirčiams pasiruošęs.
„Aš pasiruošęs, – su šypsena teigė politikas. – Bet aš už tai, kad mūsų komandos laimėtų Europoje ir garsintų Lietuvos vardą – man ne tokie skaudūs fanų kirčiai, jeigu jie bus.“
