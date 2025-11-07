Prasitarė apie „NBA Europe“ turnyro griaučius – aišku, ar ten žais Lietuvos klubas

Apie tai penktadienį prasitarė „NBA Europe“ projekto generalinis direktorius George‘as Aivazoglou
„Prasidėsime turnyrą 2027-ųjų spalį,“ – pareiškė vadovas italų dienraščiui gazzetta.it.
George'as Aivazoglou Milano Bocconi universitete vykusiame futbolo verslo forume praskleidė turnyro šydą. Interviu jis oficialiai patvirtino daugybę gandų ir atvirai kalbėjo apie galimybę į varžybas pasikviesti Romos ir Milano klubus.
„Milane yra vieni garsiausių pasaulio prekių ženklų, – sakė G.Aivazoglou. – Yra dvi puikios futbolo komandos, yra puiki krepšinio komanda „Olimpia“, todėl negalime pamiršti Milano, kai galvojame apie miestus, kuriuos norime matyti savo lygoje.“
Lygos generalinis direktorius praplėtė savo mintis apie turnyrą: „Kalbamės su kai kuriomis žinomomis ir garsiomis krepšinio komandomis. Taip pat šnekame su futbolo komandomis, kurios turi stiprų prekės ženklą, bet neturi krepšinio komandos. Ir yra tokių vietų, kur pradėsime nuo nulio.“
G.Aivazoglou patvirtino, kad „NBA Europe“ turės „pusiau atvirą 16 komandų turnyrą: bus 12 nuolatinių ekipų ir keturios, kurios varžysis pagal sportinius nuopelnus. Viena vieta atiteks mūsų partnerės organizuojamo Čempionų lygos turnyro laimėtojui ir dar trys vietos bus išdalintos nacionalinių lygų nugalėtojams. Tai pati intriguojanti dalis, nes ji leidžia visiems turėti ambicijų“.
Pirmą kartą oficialus šaltinis – naujos lygos vadovas – išvardijo visas dvylika nuolatinių naujosios lygos komandų: be Milano ir Romos komandų žais britų Londono ir Mančesterio ekipos, Prancūzijai atstovaus Paryžius ir Lionas, Ispanijai – Madridas ir Barselona, Vokietijai – Berlynas ir Miunchenas, plius po vieną ekipą bus iš Atėnų ir Stambulo.
Pagal užuominas galima suprasti, kad jau kalbama apie šias ekipas: ASVEL, „Real“, „Barcelona“, „Bayern“, „Panathinaikos“, „Olimpia“ ir galimai apie „Galatasaray“. Tuo tarpu Londone, Mančesteryje, Paryžiuje ir Romoje būtų galbūt steigiami nauji klubai.
Tad „NBA Europe“ negalvoja apie Lietuvą ir vargų, ar LKL čempionas ar vicečempionas gautų kvietimą į „NBA Europe“. Vienintelis šansas lietuvių ekipai pasirodyti šiame turnyre – laimėti Čempionų lygą. Šiose varžybose jau ne vienerius metus žaidžia Vilniaus „Ryto“ klubas.