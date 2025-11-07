Tris turus Eurolygoje nepralaiminčių ekipų kaktomuša: „Žalgiris“ kovoja prieš „Valencia“

Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
36
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
33
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
15
„Valencia“
„Valencia“
15
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
SportasKrepšinis

Tris turus Eurolygoje nepralaiminčių ekipų kaktomuša: „Žalgiris“ kovoja prieš „Valencia“

2025 m. lapkričio 7 d. 19:01
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai penktadienį gali prisijungti prie dviejų Eurolygos lyderių. Šešis laimėjimus savo sąskaitoje turintys žalgiriečiai devintojo turo mače namie kaunasi su taip pat galingai turnyre kovojančia ir penkis laimėjimus turinčia ispanų „Valencia“.
Daugiau nuotraukų (19)
Eurolygos dvikova tarp Kauno „Žalgirio“ ir „Valencia“ krepšininkų vyksta pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje. Tai jau 25-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias buvo išpirkti visi bilietai.
Praėjusią savaitę žalgiriečiai visus savo reikalus sutvarkė kuo geriausiai – Eurolygoje 86:65 užtikrintai sudaužė Bolonijos „Virtus“ ir 96:59 sutriuškino Vilerbano ASVEL. Maža to – Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) 79:75 palaužė etatinį varžovą Vilniaus „Rytą“.
Žalgiriečiai Eurolygoje jau turi tris laimėjimus iš eilės ir pergalės atveju prisijungtų prie po septynis laimėjimus turinčių lyderių Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Tel Avivo „Hapoel“.
Trijų laimėjimų iš eilės seriją fiksuoja ir ispanų „Valencia“ . Šeštame ture Pedro Martinezo auklėtiniai palaužė Milano „Olimpia“ 103:100, o praėjusią savaitę 94:79 sutriuškino Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo ekipą „Feberbahce“, bei susitvarkė su „Dubai“ krepšininkais 80:78.
Maža to: „Valencia“ kol kas be pralaimėjimų žengia Ispanijos ACB krepšinio čempionate ir turi penkias pergales.
Per penkis pastaruosius mačus Eurolygoje net keturis kartus sėkmė lydėjo kauniečius. „Žalgiris“ pastarąjį kartą buvo pralaimėjęs namie 2023 metų spalį, kai krito 72:87.
Iš viso šios ekipos tarpusavyje žaidė 13 kartų ir 7 pergales savo sąskaitoje turi „Valencia“.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisValencia
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.