Tris turus Eurolygoje nepralaiminčių ekipų kaktomuša: „Žalgiris“ kovoja prieš „Valencia“

Eurolygos dvikova tarp Kauno „Žalgirio“ ir „Valencia“ krepšininkų vyksta pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje. Tai jau 25-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias buvo išpirkti visi bilietai.
Praėjusią savaitę žalgiriečiai visus savo reikalus sutvarkė kuo geriausiai – Eurolygoje 86:65 užtikrintai sudaužė Bolonijos „Virtus“ ir 96:59 sutriuškino Vilerbano ASVEL. Maža to – Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) 79:75 palaužė etatinį varžovą Vilniaus „Rytą“.
Žalgiriečiai Eurolygoje jau turi tris laimėjimus iš eilės ir pergalės atveju prisijungtų prie po septynis laimėjimus turinčių lyderių Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Tel Avivo „Hapoel“.
Trijų laimėjimų iš eilės seriją fiksuoja ir ispanų „Valencia“ . Šeštame ture Pedro Martinezo auklėtiniai palaužė Milano „Olimpia“ 103:100, o praėjusią savaitę 94:79 sutriuškino Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo ekipą „Feberbahce“, bei susitvarkė su „Dubai“ krepšininkais 80:78.
Maža to: „Valencia“ kol kas be pralaimėjimų žengia Ispanijos ACB krepšinio čempionate ir turi penkias pergales.
Per penkis pastaruosius mačus Eurolygoje net keturis kartus sėkmė lydėjo kauniečius. „Žalgiris“ pastarąjį kartą buvo pralaimėjęs namie 2023 metų spalį, kai krito 72:87.
Iš viso šios ekipos tarpusavyje žaidė 13 kartų ir 7 pergales savo sąskaitoje turi „Valencia“.
