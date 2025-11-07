Valensijos spauda prisibijo „Žalgirio“: „Ramybė slepia spąstus“

Vienvaldė Ispanijos lygos lyderė „Valencia“ žaisti Eurolygos rungtynių su Lietuvos lygos lyderiu Kauno „Žalgiriu“ atvyko kupina optimizmo. Valensijos komanda, skaičiuojant visus turnyrus, tęsia šešių pergalių virtinę, yra rezultatyviausia Eurolygos komanda, joje ką tik pasveiko ir į rikiuotę grįžo paskutinis traumą gydęsis krepšininkas, o „Žalgirio“ arenoje svečiai iš Apelsinų krašto dažniau laimi nei pralaimi.
Nors „Valencia“ įsibėgėjo, Eurolygos lentelėje aukštesnę vietą užima „Žalgiris“. Valensijos ekipa per aštuonerias rungtynes iškovojo penkias pergales, o kauniečiai laimėjo šešis kartus ir prieš devintąjį turą dalijosi pirmąją vietą su Belgrado „Crvena Zvezda“ bei Tel Avivo „Hapoel“ ekipomis. „Valencia“ iškeliavo pas puikioje formoje esantį „Žalgirį“, - palydėdamas saviškius į Lietuvą, antraštėje parašė Valensijoje leidžiamas „Las Provincias“ dienraštis.
Kad neprarastų vieno iš lyderių pozicijos, „Žalgiris“ privalo penktadienį laimėti, nes „Crvena Zvezda“ ir „Hapoel“ šią savaitę jau pasiekė septintąsias pergales.
Nedaug atsiliekanti „Valencia“ sieks sutrukdyti kauniečiams ir bandys pavyti „Žalgirį“ pagal pergalių skaičių. O Valensijos sporto apžvalgininkai įžvelgia prielaidų, kodėl svečiai gali tai padaryti.
„Egzaminas Lietuvoje visa sudėtimi“, - penktadienį viršelyje parašė Valensijos krašto sporto dienraštis „Superdeporte“. O straipsnio paantraštėje paaiškino, dėl ko šios rungtynės bus itin intriguojančios: „Geriausias puolimas prieš geriausią gynybą – rungtynės bus žaidimo braižo kaktomuša“.
„Nepriklausomai nuo lentelės, rungtynės bus tikras „Valencia“ išbandymas, – rašė „Superdeporte“. – Valensijos komanda prieš kelias savaites jau nugalėjo galingąjį Stambulo „Fenerbahce“, kuris tuo metu pirmavo Eurolygoje pagal gynybos skaičius, o dar vienoje žaidimo braižo kaktomušoje „Valencia“ vėl privalės parodyti viską, ką moka tiek puldama, tiek gindamasi. Šį kartą treneris Pedro Martinezas jau galės pasitelkti visus krepšininkus, nes pirmą kartą nuo sezono pradžios visi penkiolika profesionalų yra sveiki“.
„Valencia“ traumuotų žaidėjų sąrašas sezono pradžioje nebuvo toks ilgas, kaip kai kurių kitų Eurolygos komandų. Vis dėlto visas aštuonerias rungtynes žaidė tik septyni krepšininkai. Po kelias savaites dėl traumų praleido Brancou Badio, Sergio de Larrea ir Jeanas Montero, o komandos naujokas, vasarą iš Malagos „Unicaja“ perėjęs Yankuba Sima dar nežaidė nė vienerių rungtynių. Vis dėlto nuo šios savaitės pradžios Y.Sima taip pat treniruojasi visa jėga ir yra pasiruošęs debiutuoti „Valencia“ gretose.
Beje, „Žalgiryje“ visas aštuonerias rungtynes žaidė dar daugiau – devyni krepšininkai. Prie jų galima pridėti Igną Brazdeikį, kuris praleido dvejas rungtynes ne dėl traumų.
Tiesa, vieno sutartį turinčio krepšininko Valensijos komandai trūksta, bet šis žaidėjas jau primirštas. Ethanas Happas sunkią traumą patyrė dar praėjusių metų spalį ir šį rudenį net nėra atvykęs į Valensiją. Jis gydosi gimtajame Iljinojuje.
Užtat spalio pabaigoje „Valencia“ sudarė sutartį su dar vienu naujoku iš JAV. Neseniai atvykęs Braxtonas Key dar nežaidė nė vienerių Eurolygos rungtynių, bet praėjusį savaitgalį debiutavo per Ispanijos lygos rungtynes.
Net tuomet, kai sudėtis buvo apkarpyta, „Valencia“ sugebėjo neblogai prisitaikyti. Tiesa, spalio viduryje Valensijos krepšininkai pralaimėjo trejas iš eilės Eurolygos rungtynes „Barcelona“, „Hapoel“ ir „Monaco“ komandoms, bet greitai atsitiesė ir spalio pabaigoje nudžiugino savo gerbėjus pergalėmis prieš Milano „Olimpia“, „Fenerbahce“ ir „Dubai“ ekipas.
„Valencia“ yra rezultatyviausia Eurolygos komanda, bet neturi aiškaus lyderio, kuris rinktų labai daug taškų, o „apelsininių“ puolimo spektras labai platus. Net vienuolikos „Valencia“ krepšininkų vidurkis yra didesnis negu 5 taškai (pavyzdžiui, „Žalgiryje“ dešimties krepšininkų vidurkis yra didesnis negu 4 taškai), o trys rezultatyviausi žaidėjai pelno apie 13 taškų. Pirmojoje sezono dalyje rezultatyviausiai žaidė senegalietis Brancou Badio (13,5 tšk.) bei amerikiečiai Omari Moore'as (13,4 tšk.) ir Dariusas Thompsonas (13,2 tšk.).
Tačiau „Žalgiris“ – irgi ne pėsčias. „Iš pirmo žvilgsnio savaitė „Valencia“ krepšininkams bus rami. Jie žais tik dvejas rungtynes: vienas – Europoje, kitas – ACB lygoje. Tačiau ši ramybė slepia spąstus, nes vienintelės savaitės rungtynės Eurolygoje bus paties aukščiausio kalibro, – rungtynių išvakarėse rašė „Levante“ leidinys. – Pedro Martinezo komanda penktadienį laikys egzaminą turnyro lyderio „Žalgirio“ arenoje, o rungtynėse bus daug poteksčių.
Be to, kad užima privilegijuotą vietą Eurolygos lentelėje, „Žalgiriui“ palankios dar kitų detalių: Kauno komanda suderina platų bei veiksmingą puolimą su geriausia turnyro gynyba ir yra geriausiai subalansuota komanda, taikliausiai pataiko tritaškius ir neleidžia taikliai mėtyti varžovams. Be to, jiems nesutrukdė vieno iš svarbiausių krepšininkų Nigelo Williamso-Gosso trauma.“
Nors „Žalgiris“ yra vienas iš Eurolygos lyderių, jam nepavyko išvengti vienos nesėkmės Lietuvos lygoje. Spalio viduryje Kauno komanda gavo Panevėžio „Lietkabelio“ antausį.
Tuo tarpu „Valencia“ šį rudenį nacionalinėse varžybose laimėjo visas septynerias rungtynes: dar rugsėjo pabaigoje iškovojo Ispanijos supertaurę, po to pasiekė penkias pergales Ispanijos lygoje.
„Visapusiškiausias „Valencia“ startas klubo istorijoje“, – pirmąsias šio sezono savaites vienoje iš antraščių apibendrino Valensijos krašto leidinys „Las Provincias“. „Valencia“ anksčiau niekada nebuvo suderinusi idealaus starto ACB lygoje, kurioje laimėjo visas penkerias rungtynes, ir Ispanijos supertaurės titulo, kurį pridėjus komanda nacionalinėse varžybose laimėjo visas septynerias rungtynes, su gerais rezultatais Eurolygoje“, – džiaugėsi „Las Provincias“.
Ispanijos lygoje dvi svariausios pergalės pasiektos žaidžiant su Katalonijos ekipomis. „Valencia“ jau pirmajame ture parklupdė „Barcelona“ krepšininkus, o spalio pabaigoje nugalėjo Badalonos „Joventut“ komandą, kuri per rungtynes su kitais varžovais neprarado nė taško ir dalijasi antrąją vietą.
„Valencia“ ne šiaip žygiuoja be nesėkmių. Valensijos krepšininkai visas ACB lygos rungtynes laimėjo dviženkliu skirtumu, o jų rezultatyvumo vidurkis yra 101,4 taško!
„Valencia“ pusėje – ne vien galingas puolimas. „Valensijos komandai „žaliųjų“ arena yra viena iš laimingiausių – per praėjusias septynias viešnages „Valencia“ joje laimėjo penkis kartus“, - priminė „Superdeporte“.