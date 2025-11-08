„Juventus“ nugalėjęs Klaipėdos „Neptūnas“ pergalėmis susilygino su „Rytu“

Tai – jau penktoji klaipėdiečių pergalė per pastarąsias šešerias rungtynes.
Nors po pirmųjų dviejų kėlinių priekyje buvo svečiai (36:38), rungtynių baigtį nulėmė antroji rungtynių pusė, kurią „Neptūnas“ laimėjo net 15 taškų skirtumu.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 36-erių Mindaugas Girdžiūnas, per 19 minučių pelnęs 15 taškų. 14 taškų ir 7 atkovotus kamuolius pridėjo Donatas Tarolis, 13 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų ir 28 naudingumo balai – Arno Veličkos sąskaitoje.
„Juventus“ į priekį vedė visą sezoną solidžiai žaidžiantis Devonas Danielsas, surinkęs 22 taškus. Šarūnas Beniušis pridėjo 12 taškų. Daugiau nė vienas Utenos komandos krepšininkas nepasiekė dviženklės taškų ribos.
Po šios pergalės pagal laimėjimų skaičių „Neptūnas“ (5-3) susilygino su Vilniaus „Rytu“ (5-2). Tiesa, vilniečiai, sekmadienį susitiksiantys su Jonavos „Jonava Hipocredit“ yra sužaidę vieneriomis rungtynėmis mažiau.
Prieš rungtynes aktyviausi „Neptūno“ fanai iškėlė plakatą, nukreiptą į Moterų Lietuvos krepšinio lygą, kurią anglų kalba keikė dėl šiose pirmenybėse įvykusio kuriozo.