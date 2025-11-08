„NBA Europe“ iš Turkijos rinksis ne Šarą: atskleidė, kodėl ten žais „Galatasaray“

Komandos prezidentas Dorsunas Ozbekas Turkijos „Anadolu“ agentūrai pasakojo, kad jam FIBA prezidentas šeihas Saudas Ali Al Thani nurodė dvi priežastis:
„Kas liečia „NBA Europe“ projektą, FIBA vadovas mus pakvietė į FIBA būstinę. Kai ten nuvykau, paklausiau: „Jūs kuriate „NBA Europe“ projektą, bet kodėl pakvietėte „Galatasaray“?“ Jie man pasakė, kad jų sprendimą nulėmė du dalykai. Visų pirma, juos domino turėti krepšinio arenos projektą , sakė, kad mus šiame projekte paremtų.
Antra, kas yra dar svarbiau, jie pasakė: „Jūs savo paskutinį titulą šventėte Yenikapi (Stambulo sritis prie Marmuro jūros) ir nepaisant lietaus surinkote milijoną fanų.“ Jie teigė, kad tie vaizdai jiems buvo labai svarbūs ir kad klubas su tiek fanų bus „NBA Europe“. Jie mums pasakė, kad parems arenos projektą ir kad jiems labai svarbu, kad „Galatasaray“ būtų įtrauktas šiame projekte. Tai taip, būsime „NBA Europe“ projekte“
Planuojamos kurti lygos atstovas Giorgios Aivazoglou šią savaitę atskleidė, kad naujojoje NBA kuruojamose lygoje dalyvaus Madrido, Barselonos, Mančesterio, Londono, Miuncheno, Berlyno, Milano, Romos, Paryžiaus, Liono, Atėnų ir Stambulo.
Paskutinį kartą „Galatasaray“ Turkijos lygą laimėjo 2013-aisiais. 2016-aisiais Turkijos ekipa nugalėjo Europos taurės varžybose, o praėjusį sezoną buvo antri FIBA Čempionų lygoje.
Stambulo GalatasarayNBAFIBA Čempionų lyga
Rodyti daugiau žymių