„NBA Europe“ iš Turkijos rinksis ne Šarą: atskleidė, kodėl ten žais „Galatasaray“

Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
SportasKrepšinis

„NBA Europe“ iš Turkijos rinksis ne Šarą: atskleidė, kodėl ten žais „Galatasaray“

2025 m. lapkričio 8 d. 20:12
Lrytas.lt
Ketvirtadienio popietę pasklidus naujienai, kokių miestų klubai žais naujai kuriamame „NBA Europe“ projekte, po poros dienų Stambulo „Galatasaray“ klubas oficialiai patvirtino apie savo dalyvavimą šioje lygoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Komandos prezidentas Dorsunas Ozbekas Turkijos „Anadolu“ agentūrai pasakojo, kad jam FIBA prezidentas šeihas Saudas Ali Al Thani nurodė dvi priežastis:
„Kas liečia „NBA Europe“ projektą, FIBA vadovas mus pakvietė į FIBA būstinę. Kai ten nuvykau, paklausiau: „Jūs kuriate „NBA Europe“ projektą, bet kodėl pakvietėte „Galatasaray“?“ Jie man pasakė, kad jų sprendimą nulėmė du dalykai. Visų pirma, juos domino turėti krepšinio arenos projektą , sakė, kad mus šiame projekte paremtų.
Antra, kas yra dar svarbiau, jie pasakė: „Jūs savo paskutinį titulą šventėte Yenikapi (Stambulo sritis prie Marmuro jūros) ir nepaisant lietaus surinkote milijoną fanų.“ Jie teigė, kad tie vaizdai jiems buvo labai svarbūs ir kad klubas su tiek fanų bus „NBA Europe“. Jie mums pasakė, kad parems arenos projektą ir kad jiems labai svarbu, kad „Galatasaray“ būtų įtrauktas šiame projekte. Tai taip, būsime „NBA Europe“ projekte“
Planuojamos kurti lygos atstovas Giorgios Aivazoglou šią savaitę atskleidė, kad naujojoje NBA kuruojamose lygoje dalyvaus Madrido, Barselonos, Mančesterio, Londono, Miuncheno, Berlyno, Milano, Romos, Paryžiaus, Liono, Atėnų ir Stambulo.
Paskutinį kartą „Galatasaray“ Turkijos lygą laimėjo 2013-aisiais. 2016-aisiais Turkijos ekipa nugalėjo Europos taurės varžybose, o praėjusį sezoną buvo antri FIBA Čempionų lygoje.
Stambulo GalatasarayNBAFIBA Čempionų lyga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.