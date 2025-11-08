Belgrade – blogiausias D. Motiejūno sezono mačas ir „Crvena Zvezda“ pergalė

Startiniame penkete rungtynes pradėjęs 35-erių lietuvis per beveik 12 minučių aikštelėje prametė visus keturis savo metimus – du dvitaškius ir du tritaškius. D. Motiejūnas atkovojo 4 kamuolius, po kartą suklydo ir blokavo metimą, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą ir dukart pats prasižengė. Galiausiai rungtynes aukštaūgis baigė su 0 naudingumo balų.
Tai – blogiausias rodiklis per visą laikotarpį nuo tada, kai D. Motiejūnas spalio pradžioje prisijungė prie „Crvena Zvezda“. Iki tol blogiausias lietuvio rezultatas buvo 2 naudingumo balai praėjusios savaitės Adrijos lygos dvikovoje su Suboticos „Spartak Office Shoes“. Eurolygoje lietuvis yra surinkęs 3 naudingumo balus rungtynėse su Madrido „Real“.
„Crvena Zvezda“ į pergalę vedė Yago dos Santoso ir Chima Monekes duetas. Brazilų gynėjas pelnė 16 taškų ir surinko 19 naudingumo balų, o iš Nigerijos kilęs puolėjo sąskaitoje – 17 taškų, 7 atkovoti kamuoliai ir 25 naudingumo balai.
„Budučnost“ ekipoje vos du žaidėjai perlipo 10-ies taškų ribą: Juwanas Morganas (19 tšk.) ir Nikola Tanaskovičius (17 tšk.). Tuo tarpu Lietuvos krepšinio lygos (LKL) aistruoliams pažįstamiems krepšininkams rungtynės nebuvo pačios geriausios.
Buvęs Vilniaus „Wolves“ lyderis Rasheedas Sulaimondas per vienuolika su puse minutės pelnė 6 taškus (2/3 trit.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, triskart prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus. Tuo tarpu praėjusį sezoną Panevėžio „Lietkabelyje“ žaidęs Oleksandras Kovliaras per 24 minutes surinko 4 taškus, 6 rezultatyvius perdavimus ir 2 naudingumo balus.
Tai buvo tik trečioji „Crvena Zvezda“ pergalė per penkerias Adrijos lygos rungtynes. Tuo tarpu Podgoricos ekipai tai buvo antrasis pralaimėjimas per šešerias rungtynes.