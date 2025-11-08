Deja vu: LKL tą pačią dieną Klaipėdoje matytas scenarijus pasikartojo ir Gargžduose

Jei po pirmosios rungtynių pusės Klaipėdoje pora taškų prieš Utenos „Juventus“ atsilikęs „Neptūnas“ spurtavo trečiajame kėlinyje ir galiausiai iškovojo pergalę užtikrintu taškų skirtumu, vos ne visiškai tą patį po poros valandų atliko ir Panevėžio „Lietkabelis“.
Nenado Čanako treniruojama komanda po pirmųjų dviejų kėlinių Gargžduose prieš „Gargždus“ taip pat atsiliko dviem taškais (41:43), tačiau sužaidė solidų trečiąjį kėlinį, jš laimėdami 11 taškų skirtumu, įgijo didelį pranašumą (77:59), kurio vėliau nepaisant varžovų bandymų iš rankų jau nebepaleido.
Galiausiai „Lietkabelis“ rungtynes laimėjo rezultatu 89:80 (21:19, 20:24, 25:14, 23:23).
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 16 taškų pelnęs ir 7 rezultatyvius perdavimus atlikęs Michaelsas Flowersas (2/5 dvit., 4/5 trit.). Vis dėlto statistikos eilutėse žymiai garsiau skambėjo Augustine'o Rubito vardas. Patyrusio puolėjo sąskaitoje – 15 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 9 išprovokuotos pražangos ir 30 naudingumo balų.
13 taškų Panevėžio komandai pelnė Jamelas Morrisas, 12 pridėjo Gabrielius Maldūnas.
Gargždų komandoje rezultatyviausias buvo 37-erių Deividas Gailius, pelnęs 17 taškų. 16 taškų pasižymėjo Nojus Mineikis, 15 – Jalonas Pipkinsas.
Tai buvo penktoji „Lietkabelio“ pergalė per aštuonerias rungtynes. Pagal šį rodiklį N. Čanako auklėtiniai susilygino su Klaipėdos „Neptūnu“ ir Vilniaus „Rytu“, tačiau vilniečiai yra sužaidę vieneriomis rungtynėmis mažiau.