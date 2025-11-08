Didžiulį deficitą prieš lygos autsaiderius panaikinę Šaro vyrai dramatiškai išplėšė pergalę

Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama ekipa (6-1) tik po labai atkaklios kovos namuose 91:87 (21:26, 14:28, 28:12, 28:21) nugalėjo pergalės skonio šiame sezone dar nepatyrusią Stambulo „Buyukčekmeče“ komandą (0-7).
Po dviejų kėlinių ekipas skyrė net 19 taškų, tačiau Šaro vyrai trečiajame kėlinyje per tris minutes surengė įspūdingą spurtą 15:0 ir panaikino turėtą didžiulį deficitą (61:60).
Likus 45 sekundėms „Fenerbahce“ dar buvo atsiliekančiųjų vaidmenyje (82:87), tačiau tritaškį su pražanga pataikė Tarikas Biberovičius (86:87).
Kitoje atakoje varžovai suklydo, o netrukus Mikaelis Jantunenas pataikė tritaškį ir išvedė šeimininkus į priekį (89:87). Per likusį laiką „Buyukčekmeče“ taškų pelnyti nebesugebėjo.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 23 taškus pelnęs ir 9 rezultatyvius perdavimus atlikęs Wade'as Baldwinas, 19 taškų pridėjo M. Jantunenas, 15 – T. Biberovičius.
Po rungtynių Šaras akcentavo žaidėjų reakciją trečiajame kėlinyje.
„Mums buvo labai svarbu sureaguoti trečiajame kėlinyje ir sugrįžti į rungtynes – tai išjudino ir mūsų fanus. Manau, „Buyukčekmeče“ sužaidė puikias rungtynes, jie buvo kantrūs ir žaidė drąsiai. Turime šią pozityvią pergalės energiją išnaudoti ėjimui toliau“, – sakė lietuvis.
Vieneriomis rungtynėmis už artimiausius konkurentus daugiau sužaidusi „Fenerbahce“ laikinai yra pirmoje Turkijos krepšinio lygos (BSL) turnyrinės lentelės vietoje. Vis dėlto savaitgalio rungtynes laimėjus to paties miesto „Efes“ ir „Bešiktaš“ komandoms Šaro treniruojama komanda smuktų į trečiąją poziciją.
