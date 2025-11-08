Ispanijos spauda: „Žalgiris“ parodė, kad yra geriausia Eurolygos komanda“

Gynyba pranoko puolimą. Ši mintis vyravo Ispanijos sporto leidiniuose po penktadienį žaistų Eurolygos rungtynių, kuriose Kauno „Žalgiris“ savo arenoje nugalėjo „Valencia“ komandą 86:77.
Abi komandos prieš tarpusavio dvikovą buvo įsibėgėjusios: „Žalgiris“ penktadienį pasiekė šeštąją iš eilės pergalę, skaičiuojant visus turnyrus, ir kartu nutraukė nuo spalio vidurio „Valencia“ komandos tęstą šešių pergalių virtinę.
Būtent tai pirmiausiai pabrėžė Valensijoje leidžiamas „Superdeporte“ sporto dienraštis. „Pristabdyta prieš „Žalgirį“, - šeštadienį viršelyje parašė „Superdeporte“.
Vis dėlto daugiausia skirta tam, kad „Žalgirio“ arenoje susidūrė skirtingi krepšinio stiliai: „Valencia“ iki penktadienio buvo rezultatyviausia Eurolygos komanda, o kauniečiai praleidžia mažiausiai taškų.
„Žalgirio“ gynyba sustabdė „Valencia“ komandą“, - vienoje iš antraščių tvirtino „Superdeporte“.
„Geriausia gynyba pranoko geriausią puolimą. „Žalgiris“ diktavo žaidimo ritmą ir iki paskutinės minutės galimybių turėjusi „Valencia“ pralaimėjo. Lemiama buvo kova dėl atšokusių kamuolių, o šeimininkai įgijo pranašumą, kai Nathanas Reuversas beveik visą antrąją pusę negalėjo žaisti dėl pražangų“, - rungtynių akcentus sudėliojo „Superdeporte“, kuriam lemiamu metu labai trūko pagrindinio vidurio puolėjo N.Reuverso, anksti gavusio ketvirtąją pražangą ir nebaigusio rungtynių dėl penkių pražangų.
„Žalgirio“ priekinės linijos pranašumą jau antraštėje pažymėjo ir kitas Valensijos leidinys „Valencia Plaza“: „Pralaimėta kova dėl kamuolių pasmerkė „Valencia“ komandą Kaune“.
„Valencia“, kovojusi iki paskutinės sirenos, garbingai krito lygos lyderių arenoje. Didžiausia „apelsininių“ bėda prasta kova dėl kamuolių, kurių nepagriebus „Žalgiriui“ buvo suteikta per daug antrų progų. Žinoma, nepadėjo ir blogas tolimų metimų taiklumas (2 iš 10) antrojoje rungtynių pusėje“, - straipsnyje rašė „Valencia Plaza“.
Taip pat Valensijoje leidžiamas „Las Provincias“ antraštėje pabrėžė kitą svarbų aspektą: „Geriausia Europos atmosfera nugalėjo „Valencia“ komandą“.
Ispanijos apžvalgininkai vieningai sutarė, kad rungtynių vadžias savo rankose laikė „Žalgirio“ krepšininkai. „S.Francisco diktavo ritmą per rungtynes su „Valencia“, - antraštėje rašė Madrido sporto leidinys „Marca“.
„Žalgiris“ nutraukė „Valencia“ pergalių virtinę. Sylvainas Francisco vedė Kauno komandą į pergalę prieš Pedro Martinezo ekipą, kuri niekaip nesugebėjo rasti jai labiausiai tinkamo žaidimo ritmo“, - pagrindines kauniečių pergalės priežastis nurodė „Las Provincias“.
„Rungtynės nebuvo gražios, jose vyravo fizinė kova ir gynyba. „Valencia“ prie to neprisitaikė. Svečiai laikėsi, bet jų puolimas buvo apribotas ir dėl to kilo sunkumų. „Valencia“ puolimas buvo sugriautas. Valensijos komanda nekėlė grėsmės tolimais metimais, o prie krepšio varžovams irgi nepridarė bėdų“, - „Valencia“ žaidimo trūkumus minėjo „Valencia Plaza“.
„Pedro Martinezo komanda aikštėje nesijautė patogiai, jai nepavyko primesti savo dinamiško žaidimo braižo“, - rašė Madrido sporto leidinys „Diario AS“.
„Žalgiris“ dusino „Valencia“ neleisdamas jai bėgti, stabdydamas ją savo gynyba ir trukdydamas rengti puolimą prie tritaškio linijos. Tai nutiesė lietuviams kelią į septintąją pergalę, kurią jie užsitikrino taikliais tolimais metimais ir neįtikėtina kova dėl atšokusio kamuolio puolant, - rašė EFE naujienų agentūra, kurios straipsnius skelbia daugelis Ispanijos leidinių. – „Valencia“ kabinosi į geroje sportinėje formoje esančius varžovus ir trumpai pirmavo, bet didesnę rungtynių dalį turėjo vytis. Susidūrusi su geriausia Eurolygos gynyba Valensijos komanda pelnė mažiausiai taškų šį sezoną.“
Penktadienį „Valencia“ pirmą kartą šį sezoną įmetė mažiau negu 80 taškų. Po šių rungtynių „Valencia“ pagal pelnomų taškų vidurkį (90,7) nukrito į antrąją vietą. Ją nežymiai aplenkė Tel Avivo „Hapoel“ komanda (vid. 90,9 tšk.).
Tuo tarpu „Žalgiris“ kaip buvo, taip ir lieka mažiausiai taškų praleidžianti Eurolygos komanda (vid. 76,2).
Nors „Valencia“ iš Kauno grįžo be pergalės, beveik visi Ispanijos leidiniai pažymėjo, kad svečiai dėl pergalės kovojo iki paskutinių minučių, ir pabrėžė lemiamą „Žalgirio“ lyderio, prieš rungtynes spalio mėnesio naudingiausio krepšininko prizą atsiėmusio Sylvaino Francisco indėlį.
„Valencia“ pralaimėjo „Žalgiriui“, bet galimybių turėjo iki pat pabaigos“, - antraštėje parašė Madrido sporto leidinys „Diario AS“. Panašią antraštę sukūrė Barselonos sporto leidinys „El Mundo Deportivo“: „Žalgiris“ perėmė vadžias paskutiniame kėlinyje ir palaužė „Valencia“ pasipriešinimą“.
„Valencia“ kabinosi į pergalę „Žalgirio“ arenoje ir rungtynių baigtis buvo nulemta paskutinėmis minutėmis. Tačiau lemiamu metu šeimininkų komanda įkvėpta Sylvaino Francisco bendromis pastangomis primetė savo ritmą“, - rungtynių akcentus sudėliojo „El Mundo Deportivo“.
„Žalgiris“ parodė, kodėl jis šiuo metu yra geriausia Eurolygos komanda. Jam nekilo rimtų bėdų per visas rungtynes su „Valencia“, kuri metė iššūkį ir turėjo galimybių laimėti nuo pirmosios iki paskutinės minutės kunkuliavusioje arenoje, - rašė „Diario AS“. – Spalio mėnesio naudingiausias krepšininkas Sylvainas Francisco strigo rungtynių pradžioje, bet jis buvo svarbiausias lietuvių žaidėjas ir valdė tempą paskutinėmis minutėmis.“