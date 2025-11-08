J. Valančiūnas sužaidė geriausias sezono rungtynes

Lietuvis per 16 minučių aikštelėje pelnė 16 taškų (4/5 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą. Tai buvo rezultatyviausios J. Valančiūno rungtynės nuo tada, kai jis prisijungė prie „Nuggets“ – tiek draugiškose rungtynėse, tiek ir reguliariajame sezone.
Denverio komanda padarė vos 8 klaidas, o ją į priekį vedė 26 taškus, 9 atkovotus kamuolius ir 9 rezultatyvius perdavimus surinkęs Nikola Jokičius. 23 taškai – Jamalo Murray sąskaitoje.
Antras iš eilės rungtynes dėl ligos praleido „Warriors“ superžvaigždė Stephenas Curry. Be jo likusioje ekipoje rezultatyviausias buvo jo ilgametis komandos draugas Draymondas Greenas, pelnęs 17 taškų ir atkovojęs 6 kamuolius.
Kitas rungtynes „Nuggets“ žais jau artėjančią naktį iš šeštadienio į sekmadienį, kai ketvirtose iš eilės namų rungtynėse susitiks su „Indiana Pacers“ komanda.