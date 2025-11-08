Legendinis treneris sureagavo į „NBA Europe“ naujienas: „Didžiulė gėda“

Planuojamos kurti lygos atstovas Giorgios Aivazoglou šią savaitę atskleidė, kad naujojoje NBA kuruojamose lygoje dalyvaus Madrido, Barselonos, Mančesterio, Londono, Miuncheno, Berlyno, Milano, Romos, Paryžiaus, Liono, Atėnų ir Stambulo.
Sąraše nepaminėtos dvi iš Europos krepšinio fanų sostinių – Kaunas ir Belgradas.
Belgrado „Partizan“ vyr. treneris Ž. Obradovičius po 71:80 pralaimėtų rungtynių su Pirėjo „Olympiakos“ iš pradžių nenorėjo komentuoti situacijos, tačiau galiausiai atskleidė savo nuomonę su sau būdingu išraiškingumu.
„Atvirai, nieko nežinau apie tai, nes mano visos mintys – rungtynėse. Esu iš žmonių, kurie tiek neseka socialinės medijos, neturiu tam laiko. Tikiu, kad gyvename visiškai kitokį gyvenimą. Net draugai, visi – jie visą dieną telefonuose (rodo scrollinimo veiksmą). Nežinau, ką apie tai pasakyti. Šnekant apie NBA, NBA yra puikus turnyras. Jiems turbūt neužtenka to, ką jie ten turi, jie nori ateiti čia“, – dėsti Žoco pravardę turintis specialistas.
„Jeigu visi, kuriems patinka europietiškas krepšinis, susivienytų mus ginti, padarykime tai. Turime puikų čempionatą. Problema yra tame, kad visi žmonės turi būti atviri ir sakyti, ką iš tikrųjų nori daryti, o ne eiti už nugarų su mintimi „jeigu nutiks taip, tai taip, jei taip, tai taip“. Žinote geriau už mane – esu tuo 100% tikras. Turite informacijos apie tai, žinote, kaip viskas yra. Jeigu klaustumėte manęs, didžiulė gėda. Ką bepasakyti apie Belgradą... Mieste dabar yra du klubai, kiekviename Eurolygos mače susirenka 20 tūkstančių žmonių. Tikimės, kad bent jau Eurolygoje būsim ir toliau.“
Kai „Olympiakos“ atstovas į graikų kalbą išvertė anksčiau daug metų klube praleidusio ir daugiau nei 20 titulų su ekipa laimėjusio serbo atsakymą, Ž. Obradovičius norėjo pasisakyti dar kartą.
„Noriu pasakyti dar vieną dalyką. Jei norime, kad Eurolyga būtų dar geresnė negu dabar – turime 20 komandų ir tik 13 komandų yra dalininkės. Ar tai korektiška? Padarykime, kad būtų visos. Reikia klausti Eurolygos: „Kiek reikia įdėti pinigų?“ Įdedame tuos pinigus ir tada [dalininkėmis] yra visos komandos. Tuomet 20 komandų spręstų turnyro klausimus. Dabar žinau, kad yra komandų, kurios pasirašė naują 10 metų kontraktą. Yra keturios komandos, kurios to dar nepadarė. Klausimas yra: „kodėl?“ Apie tai prieš tai ir kalbėjau.
Kiekvienas klubas yra laisvas pasirinkti, ką daryti. Tikiu, kad jeigu nori turėti konkurencingą turnyrą, visos komandos turi turėti vienodas teises. Mano klubas ir mano žmonės stengiasi daryti viską, nes dėl fanų turime tokį biudžetą, kokį turime. Bet mes negauname nieko iš televizijos teisių. Nieko, nulis.
Nenoriu kalbėti apie klubus kaip „Olympiakos“, „Panathinaikos“ ar kurį kitą didelį klubą ir jų biudžetus. Darkart – esu labai patenkintas savo klubu. Turime gerą komandą, tęsime kovą, bet manau, kad visų buvimas vienodoje pozicijoje yra labai labai svarbu, kad būtų tos pačios teisės ir tos pačios pareigos. Kitu atveju bus labai sunku“, – teigė tituluočiausias Europos treneris.