LKL rungtynėse – „Neptūno“ fanų išstojimas: „pasiuntė“ Lietuvos moterų krepšinio lygą

Rungtynių tarp „Neptūno“ ir Utenos „Juventus“ metu „Vakarų banga“ pakabino plakatą, kuriame anglų kalba „pasiunčia“ MLKL.
Viskas įvyko dėl to, kad šeštadienį turėjusios įvykti MLKL rungtynės tarp Klaipėdos „Neptūno-Amberton“ ir Šiaulių „Šiaulių-Vilmers“ ekipų buvo atšauktos ir klaipėdietiėms buvo įskaitytas techninis pralaimėjimas po to, kai šios pranešė į rungtynes neatvyksiančios.
Toks Klaipėdos komandos sprendimas buvo priimtas dėl artėjančio 2027 m. Europos moterų čempionato atrankos lango. Oficialiai paskelbtame Lietuvos rinktinės sąraše figūruoja dvi „Neptūno“ krepšininkių pavardės: Brigitos Sinickaitės ir Dominykos Paliulytės. Dar trys „Neptūno“ krepšininkės atstovaus kitų šalių – Latvijos ir Didžiosios Britanijos – rinktinėms.
Nors klubas oficialiai situacijos nekomentavo, „Neptūno“ direktorius Vilius Sukonas „Vakarų ekspresui“ teigė, kad tikėjosi, jog lyga perkels rungtynes.
„Mes keliskart prašėme, kad rungtynės būtų nukeltos. Buvome patikinti Lietuvos rinktinės vadovo, kad šį klausimą sutvarkys ir rungtynės bus nukeltos, nes lapkričio 8 d. renkasi į stovyklą Lietuvos moterų rinktinė“, – komentavo V. Sukonas.
„Manėme, kad viskas bus suderinta ir rungtynės su Šiauliais bus nukeltos - išleidome žaidėjas į rinktines, tačiau galiausiai sužinojome, kad nesutinka nukelti rungtynių, – vėliau teigė komandos atstovas. – Mūsų klubas padeda Lietuvos rinktinei, išleidžia žaidėjas, taip pat sudaro galimybes savo šalims atstovauti ir minėtoms latvėms bei Didžiosios Britanijos krepšininkė.“
Tuo tarpu lyga oficialiai komunikuoja, kad jokio prašymo nukelti rungtynes nebuvo sulaukusi, o žaisti rungtynes dieną prieš rinktinės stovyklą yra įprasta praktika Europoje.
„Lapkričio 5-ąją „Smart Way MLKL“ varžybų direktorė gavo trumpą asmeninę žinutę, jog „Neptūnas“ nevažiuos į Šiaulius, todėl ji paprašė oficialiai tai patvirtinti, kas ir buvo padaryta „Neptūno“ atstovės lapkričio 6-ąją likus dviems dienoms iki rungtynių, – rašoma lygos pranešime. – Apie visus kitus pokalbius tarp abiejų komandų lygos vadovybė nebuvo oficialiai informuota.
Mūsų žiniomis, Lietuvos moterų rinktinės atrankos langas prasideda lapkričio 9-ąją. Visoje Europoje šiuo metu vyksta rungtynės vietiniuose čempionatuose ir daugybė merginų rytoj ar net poryt grįš į rinktines atstovauti savo šalių reprezentacinėms rinktinėms. Klaipėdiečių mačas su Šiauliuose turėjo vykti lapkričio 8-ąją 14 val., todėl Lietuvos moterų rinktinės kandidatės turėjo visas sąlygas būti pasiruošimo stovykloje laiku.“
Šeštadienį rungtynes vietinėse lygose žaidžia ir kitos Lietuvos rinktinės krepšininkės, o rinktinės lyderė Justė Jocytė, Lrytas žiniomis, į Lietuvą iš Ispanijos atskrenda tik šeštadienį vakare.