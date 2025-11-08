SportasKrepšinis

M. Buzelis buvo rezultatyviausias komandoje, tačiau turėjo pripažinti superžvaigždės pranašumą

2025 m. lapkričio 8 d. 08:00
Lrytas.lt
Mato Buzelio atstovaujama „Chicago Bulls“ (6-2) komanda patyrė antrąjį pralaimėjimą NBA sezone. „Buliai“ išvykoje 110:126 (25:23, 27:30, 28:32, 30:41) nusileido Giannio Antetokounmpo vedamai „Milwaukee Bucks“ (6-3) ekipai.
Daugiau nuotraukų (1)
Rezultatyviausiu komandoje buvęs lietuvis per 36 minutes aikštelėje pelnė 20 taškų (5/7 dvit., 2/6 trit., 2/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, atliko 1 bloką ir triskart suklydo.
Nesustabdomas nugalėtojų gretose buvo Giannis Antetokounmpo. Jo sąskaitoje – 41 taškas (15/29 dvit., 8/11 baud.), 15 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvūs perdavimai, 2 perimti kamuoliai ir 2 blokai. 23 taškus ir 8 atkovotus kamuolius pridėjo ekipos naujokas Mylesas Turneris.
Tai buvo jau antrasis „Bulls“ pralaimėjimas per pastaruosius tris susitikimus. Be pralaimėjimų po pirmųjų penkerių rungtynių žengusi Čikagos komanda kitose rungtynėse naktį iš šeštadienio į sekmadienį susitiks su „Cleveland Cavaliers“ (6-3).
Matas BuzelisMiami HeatNBA
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.