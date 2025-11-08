M. Buzelis buvo rezultatyviausias komandoje, tačiau turėjo pripažinti superžvaigždės pranašumą

Rezultatyviausiu komandoje buvęs lietuvis per 36 minutes aikštelėje pelnė 20 taškų (5/7 dvit., 2/6 trit., 2/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, atliko 1 bloką ir triskart suklydo.
Nesustabdomas nugalėtojų gretose buvo Giannis Antetokounmpo. Jo sąskaitoje – 41 taškas (15/29 dvit., 8/11 baud.), 15 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvūs perdavimai, 2 perimti kamuoliai ir 2 blokai. 23 taškus ir 8 atkovotus kamuolius pridėjo ekipos naujokas Mylesas Turneris.
Tai buvo jau antrasis „Bulls“ pralaimėjimas per pastaruosius tris susitikimus. Be pralaimėjimų po pirmųjų penkerių rungtynių žengusi Čikagos komanda kitose rungtynėse naktį iš šeštadienio į sekmadienį susitiks su „Cleveland Cavaliers“ (6-3).
Matas Buzelis
