Neįtikėtina: „Real“ krepšininkas rungtynėse žaidė dar prieš dieną turėjęs beveik 40 °C temperatūrą

Brangiausias karališkojo klubo krepšininkas Walteris 'Edy' Tavaresas per beveik 24 minutes aikštelėje pelnė 7 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir surinko 15 naudingumo balų. Bet kurią kitą dieną tai skambėtų kaip įprastinis neblogas 221 cm ūgio milžino pasirodymas. Vis dėlto aukštaūgiui iš Žaliojo Kyšulio salų reikėjo tvarkytis su didelėmis sveikatos bėdomis.
Kaip po rungtynių atskleidė „Real“ treneris Sergio Scariolo, W. Tavaresas žaidė sunkiai karščiuodamas, o likus vos dienai iki rungtynių Madrido komandos centras dar gulėjo ligos patale.
„Reikia paminėti Edy Tavareso vardą, – spaudos konferencijoje sakė treneris. – Prieš pat rungtynes jis vis dar karščiavo, vakar jis turėjo beveik 40 laipsnių temperatūros. Jis šiandien atvyko parodydamas savo pasiryžimą ir davė žinutę savo kolegoms, kaip reikia kovoti su sunkumais.“
33-ejų W. Tavaresas per savo Eurolygos karjerą tris kartus buvo pripažintas geriausiu lygos gynėju ir taip pat triskart išrinktas į pirmąją simbolinę Eurolygos komandą.