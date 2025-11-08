Šeštadienį 14 val. turėjusi įvykti dvikova tarp Šiaulių „Šiaulių-Vilmers“ ir Klaipėdos „Neptūno-Amberton“ nebus žaidžiama. Apie tai paskelbė Šiaulių klubas, priežasties savo įraše nenurodęs, bet pridėdamas, kad uostamiesčio ekipai bus užskaitytas techninis pralaimėjimas 0:20.
Po kelių valandų Moterų Lietuvos krepšinio lyga (MLKL) išplatino pranešimą, kuriame atskleidžiama daugiau detalių.
„Oficialų laišką iš „Neptūno“ atstovės el. paštu gavome lapkričio 6-ąją: „Neptūnas-Amberton“ praneša, kad rungtynių, turėjusių vykti 2025-11-08 su Šiaulių komanda, neatvyks žaisti. Kaip minėjome anksčiau, suprantame pasekmes ir jas pripažįstame“, – teigiama lygos pranešime.
MLKL direktorius Alvydas Jocys teigia jokio prašymo perkelti rungtynes nesulaukęs. „Neptūnas“ savo sprendimo neargumentavo nei lygos išplatintame pranešime, nei viešai. Apie tai, jog komanda nerungtyniaus kitose MLKL rungtynėse, klubas savo socialiniuose tinkluose nėra pranešęs iki šiol.
„Lapkričio 5-ąją „Smart Way MLKL“ varžybų direktorė gavo trumpą asmeninę žinutę, jog „Neptūnas“ nevažiuos į Šiaulius, todėl ji paprašė oficialiai tai patvirtinti, kas ir buvo padaryta „Neptūno“ atstovės lapkričio 6-ąją likus dviems dienoms iki rungtynių. Apie visus kitus pokalbius tarp abiejų komandų lygos vadovybė nebuvo oficialiai informuota“, – skelbia lyga.
Toks sprendimas buvo priimtas dėl artėjančio 2027 m. Europos moterų čempionato atrankos lango. Oficialiai paskelbtame Lietuvos rinktinės sąraše figūruoja dvi „Neptūno“ krepšininkių pavardės: Brigitos Sinickaitės ir Dominykos Paliulytės. Dar trys „Neptūno“ krepšininkės atstovaus kitų šalių – Latvijos ir Didžiosios Britanijos – rinktinėms.
Nors klubas oficialiai situacijos nekomentavo, „Neptūno“ direktorius Vilius Sukonas „Vakarų ekspresui“ teigė, kad tikėjosi, jog lyga perkels rungtynes.
„Mes keliskart prašėme, kad rungtynės būtų nukeltos. Buvome patikinti Lietuvos rinktinės vadovo, kad šį klausimą sutvarkys ir rungtynės bus nukeltos, nes lapkričio 8 d. renkasi į stovyklą Lietuvos moterų rinktinė“, – komentavo V. Sukonas.
„Manėme, kad viskas bus suderinta ir rungtynės su Šiauliais bus nukeltos - išleidome žaidėjas į rinktines, tačiau galiausiai sužinojome, kad nesutinka nukelti rungtynių, – vėliau teigė komandos atstovas. – Mūsų klubas padeda Lietuvos rinktinei, išleidžia žaidėjas, taip pat sudaro galimybes savo šalims atstovauti ir minėtoms latvėms bei Didžiosios Britanijos krepšininkė.“
Tuo tarpu lyga oficialiai komunikuoja, kad jokio prašymo nukelti rungtynes nebuvo sulaukusi, o žaisti rungtynes dieną prieš rinktinės stovyklą yra įprasta praktika Europoje.
„Mūsų žiniomis, Lietuvos moterų rinktinės atrankos langas prasideda lapkričio 9-ąją, – rašoma lygos pranešime. – Visoje Europoje šiuo metu vyksta rungtynės vietiniuose čempionatuose ir daugybė merginų rytoj ar net poryt grįš į rinktines atstovauti savo šalių reprezentacinėms rinktinėms. Klaipėdiečių mačas su Šiauliuose turėjo vykti lapkričio 8-ąją 14 val., todėl Lietuvos moterų rinktinės kandidatės turėjo visas sąlygas būti pasiruošimo stovykloje laiku.“
Prieš keletą dienų „Neptūnas-Amberton“ žaidė Europos taurės rungtynes Graikijoje, kur lapkričio 5-ąją 87:94 pralaimėjo Atėnų „Panathinaikos“ komandai.