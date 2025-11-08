R. Giedraitis iš arti stebėjo 42-ejų gynėjo nuostabų pasirodymą

Roko Giedraičio atstovaujama Kanarų salų komanda Ispanijos ACB lygoje namie 101:97 (24:22, 28:26, 24:20, 25:29) įveikė San Pablo „Burgos“ ekipą, o M. Huertas vedė ekipą į priekį.
Per beveik 29 minutes brazilas surinko 28 taškus (9/10 dvit., 0/3 trit., 10/10 baud.), atliko 9 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 8 varžovų pražangas ir surinko net 37 naudingumo balus. Tuo tarpu lietuvis per 15 minučių pasižymėjo 6 taškais (0/3 dvit., 2/3 trit.), 2 atkovotais ir 2 perimtais kamuoliais, klaida bei 5 naudingumo balais.
14 taškų ir 24 naudingumo balus prie pergalės pridėjo kitas klubo veteranas – 36-erių spalio mėnesio naudingiausio žaidėjo prizą prieš rungtynes atsiėmęs kartvelas Giorgis Šermadinis.
Pralaimėtojų gretose rezultatyviausias buvo gynėjas Gonzalo Corbalanas, surinkęs 17 taškų. 14 pelnė prieš porą sezonų trumpai Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo „Fenerbahce“ komandai atstovavęs Raulis Neto.
Tai buvo penktoji „La Laguna“ pergalė ACB lygoje per šešetą susitikimų. Antroje vietoje esančią Tenerifės ekipą turnyrinėje lentelėje lenkia tik be pralaimėjimų kol kas žygiuojanti „Valencia Basket“ ekipa.
