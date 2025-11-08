Rungtynes anksčiau laiko baigęs M. Gecevičius atsidūrė ligoninėje

Buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas ketvirtajame kėlinyje gynyboje gavo oponentų gynėjo Manto Liutkevičiaus smūgį alkūne ir turėjo palikti aikštelę. 37-erių gynėjas buvo išvežtas į ligoninę.
Santaros klinikose buvo nustatyta, kad krepšininkui lūžo nosis.
Vėliau savo „Instagram“ profilyje taip ir komentatoriumi Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) dirbantis M. Gecevičius pasidalino vaizdais, kaip šiuo metu atrodo jo nosis. Iš nuotraukų matyti, kad nosies deformacija – išties stipri.
Iki traumos M. Gecevičius per beveik 20 minučių aikštelėje pelnė 14 taškų ir surinko 18 naudingumo balų. Šiame sezone dukart Eurolygos čempionas renka vidutiniškai po 15,6 taško, 2,9 atkovoto kamuolio, 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir 16,8 naudingumo balo.
Su 7 pergalėmis ir 3 pralamėjimais „Telšiai“ žengia trečioje turnyrinės lentelės vietoje.