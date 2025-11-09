„Barcelona“ nusprendė atleisti trenerį

Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
SportasKrepšinis

„Barcelona“ nusprendė atleisti trenerį

2025 m. lapkričio 9 d. 19:16
Lrytas.lt
Dar vienas pralaimėjimas Ispanijos ACB lygoje „Barcelona“ treneriui kainavo jo kėdę.
Pasak „Mundo Deportivo“ žurnalisto Jose Ignacio Huguet, Barselonos ekipa nusprendė išsiskirti su vyr. treneriu Joanu Penarroya. Sprendimas buvo priimtas po skaudaus pralaimėjimo 78:96 išvykoje prieš „Girona Basquet“.
Jau po paskutiniųjų rungtynių Eurolygoje, kai savų sirgalių akivaizdoje „Barca“ pralaimėjo principiniam varžovui Madrido „Realui“ buvo surengtas skubus posėdis, kuriame dalyvavo visos „Barcelona“ komandos vadovas Joanas Laporta ir krepšinio skyriaus vadovas Josepas Cubellsas.
Kaip praneša J.I.Huguet, trenerio likimas kabėjo ant plauko po Eurolygos mačo, o netikėtai skaudus pralaimėjimas vietinėse pirmenybėse perpildė kantrybės taurę.
Dėl įtempto tvarkaraščio dar nėra galutinai aišku, kada tiksliai bus atleistas treneris, tačiau dėl šio veiksmo jau yra apsispręsta.
„Nežinau, ar tai idealu, bet suprasčiau tokį veiksmą, – apie galimą trenerio atleidimą po mačo sekmadienį sakė „Barcos“ gynėjas Nicolas Laprovittola. – Iš mūsų reikalaujamas aukščiausias lygis. Tokiame klube, kur tokie reikalavimai, gali nutikti bet kas.“
Pats J. Penarroya buvo paklaustas, ar šis pralaimėjimas gali turėti pasekmių jo karjerai klube.
„Aišku, nepabėgsiu nuo to, kad šiandienos mačas buvo labai blogas. Bet čia klausimas ne man“, – atsakė specialistas.
56-erių J. Penarroya „Barcelona“ komandą treniruoja nuo 2024-ųjų vasaros. Praėjusį sezoną „Barca“ Eurolygos reguliarusį sezoną baigė penktoje vietoje, tačiau iškrito ketvirtfinalyje. Ispanijoje Katalonijos ekipa taip pat buvo penkta ir iš kovos dėl titulo pasitraukė ketvirtfinalyje, kai serijoje 1-2 pralaimėjo Malagos „Unicaja“.
Eurolygoje per 9 rungtynes „Barca“  yra pasiekusi 4 pergales ir turnyrinėje lentelėje yra 9-a. Tuo tarpu ACB lygoje vaizdas dar blogesnis – su 2 pergalių ir 4 pralaimėjimų santykiu per 6 rungtynes Barselonos ekipoa yra vos 13-a.
BarcelonaEurolyga

