„Barcelona“ nusprendė atleisti trenerį

Pasak „Mundo Deportivo“ žurnalisto Jose Ignacio Huguet, Barselonos ekipa nusprendė išsiskirti su vyr. treneriu Joanu Penarroya. Sprendimas buvo priimtas po skaudaus pralaimėjimo 78:96 išvykoje prieš „Girona Basquet“.
Jau po paskutiniųjų rungtynių Eurolygoje, kai savų sirgalių akivaizdoje „Barca“ pralaimėjo principiniam varžovui Madrido „Realui“ buvo surengtas skubus posėdis, kuriame dalyvavo visos „Barcelona“ komandos vadovas Joanas Laporta ir krepšinio skyriaus vadovas Josepas Cubellsas.
Kaip praneša J.I.Huguet, trenerio likimas kabėjo ant plauko po Eurolygos mačo, o netikėtai skaudus pralaimėjimas vietinėse pirmenybėse perpildė kantrybės taurę.
Dėl įtempto tvarkaraščio dar nėra galutinai aišku, kada tiksliai bus atleistas treneris, tačiau dėl šio veiksmo jau yra apsispręsta.
„Nežinau, ar tai idealu, bet suprasčiau tokį veiksmą, – apie galimą trenerio atleidimą po mačo sekmadienį sakė „Barcos“ gynėjas Nicolas Laprovittola. – Iš mūsų reikalaujamas aukščiausias lygis. Tokiame klube, kur tokie reikalavimai, gali nutikti bet kas.“
Pats J. Penarroya buvo paklaustas, ar šis pralaimėjimas gali turėti pasekmių jo karjerai klube.
„Aišku, nepabėgsiu nuo to, kad šiandienos mačas buvo labai blogas. Bet čia klausimas ne man“, – atsakė specialistas.
56-erių J. Penarroya „Barcelona“ komandą treniruoja nuo 2024-ųjų vasaros. Praėjusį sezoną „Barca“ Eurolygos reguliarusį sezoną baigė penktoje vietoje, tačiau iškrito ketvirtfinalyje. Ispanijoje Katalonijos ekipa taip pat buvo penkta ir iš kovos dėl titulo pasitraukė ketvirtfinalyje, kai serijoje 1-2 pralaimėjo Malagos „Unicaja“.
Eurolygoje per 9 rungtynes „Barca“ yra pasiekusi 4 pergales ir turnyrinėje lentelėje yra 9-a. Tuo tarpu ACB lygoje vaizdas dar blogesnis – su 2 pergalių ir 4 pralaimėjimų santykiu per 6 rungtynes Barselonos ekipoa yra vos 13-a.