„Nuggets“ komandos draugas apie J. Valančiūną: „Jis – keistuolis“

NBA superžvaigždę nuo atsarginių suolelio keičiantis 33-ejų lietuvis atlieka savo vaidmenį ir kasnakt atlieka tai, kas jam ir yra numatyta – stato solidžias užtvaras, kovoja dėl kamuolių, o kartais ir įžiebia kibirkštį puolime.
Nors šeštadienio nakties rungtynėse J. Valančiūnas pernelyg nesužibėjo, ankstesnėse rungtynėse lietuvis per 14 minučių pelnė 16 taškų ir buvo vienas geriausių savo komandos žaidėjų.
Po rungtynių su „Golden State Warriors“ viena „Nuggets“ komandos žvaigždžių Jamalas Murray'us spaudos konferencijoje buvo paklaustas, kaip sekasi žaisti su Jonu.
„Jis – keistuolis. Jis yra labai juokingas, išlaiko lengvą atmosferą. Tai pamirštant, jis tiesiog puikus vyras, – aukštaūgį gyrė J. Murray'us. – Rūbinėje palaiko nuotaiką, visada juokauja. Kai reikia, surimtėja. Nesiskundžia, atlieka savo vaidmenį, yra fiziškas, klausosi, gerai prisideda prie komandos. Nuo čia tik aukštyn. Manau, kad jis tikrai geras, tikras žaidimo profesionalas. Puikus komandos draugas.“
14-ą sezoną NBA žaidžiantis J. Valančiūnas „Nuggets“ gretose vidutiniškai renka po 8,9 taško ir 4,8 atkovoto kamuolio per rungtynes, vidutiniškai aikštelėje praleisdamas po 12,5 minutės.