SportasKrepšinis

A. Marčiulionis debiutavo „Lakers“ dublerių komandoje G lygoje

2025 m. lapkričio 9 d. 08:05
Lrytas.lt
Vasarą su „Los Angeles Lakers“ laikiną kontraktą pasirašęs Augustas Marčiulionis debiutavo jų dublerių komandoje, rungtyniaujančioje G lygoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvio atstovaujama „South Bay Lakers“ ekipa pirmosiose sezono rungtynėse 144:105 (30:14, 39:35, 37:28, 38:28) namie sutriuškino „Valley Suns“.
Per 10 minučių aikštelėje A. Marčiulionis pelnė 4 taškus (2/4 dvit., 0/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo praėjusį sezoną 9 rungtynes už „Brooklyn Nets“ komandą NBA sužaidęs Drew Timme, pelnęs 34 taškus ir atkovojęs 11 kamuolių. 31 tašką pridėjo RJ Davisas.
Kitas rungtynes „South Bay Lakers“ žais sekmadienį prieš tą pačią „Valley Suns“.
Augustas MarčiulionisLos Angeles LakersNBA G lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.