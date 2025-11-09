A. Marčiulionis debiutavo „Lakers“ dublerių komandoje G lygoje

Lietuvio atstovaujama „South Bay Lakers“ ekipa pirmosiose sezono rungtynėse 144:105 (30:14, 39:35, 37:28, 38:28) namie sutriuškino „Valley Suns“.
Per 10 minučių aikštelėje A. Marčiulionis pelnė 4 taškus (2/4 dvit., 0/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo praėjusį sezoną 9 rungtynes už „Brooklyn Nets“ komandą NBA sužaidęs Drew Timme, pelnęs 34 taškus ir atkovojęs 11 kamuolių. 31 tašką pridėjo RJ Davisas.
Kitas rungtynes „South Bay Lakers“ žais sekmadienį prieš tą pačią „Valley Suns“.