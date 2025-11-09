Barselonoje – skubus posėdis dėl krepšinio klubo ateities

Kaip praneša „Mundo Deportivo“ žurnalistas Fernando Polo, viso klubo vadovas Joanas Laporta sušaukė susitikimą su krepšinio skyriaus vadovu Josepu Cubellsu, kur dalyvavo ir dar keletas aukštas pareigas krepšinio klube užimančių asmenų.
Komandos sporto direktorius Juanas Carlosas Navarro, kaip pranešama, posėdyje nedalyvavo.
F. Polo teigimu, buvo aptariama krepšinio klubo dabartinė situacija, taip pat buvo keliamas klausimas dėl biudžeto, mat jis – ženkliai mažesnis nei „Real“ komandos (29 milijonai žaidėjų algoms lyginant su 49 milijonais).
Buvo diskutuojama apie naujų žaidėjų įsigijimą bei dabartinių atleidimą. Tarp kandidatų minimas Mylesas Norrisas, sudėtyje Ispanijos lygoje užimantis vertingą užsieniečio vietą, tačiau kol kas prie pergalių prisidedantis tik minimaliai.
Pasak „Mundo Deportivo“, komandos vyriausiojo trenerio Joano Penarroya kėdė taip pat nėra saugi. F. Polo šaltinių teigimu, „Barcos“ vadai svarsto ir galimybę keisti trenerį.
Pažymėtina, kad Eurolygos rungtynių su „Real“ pabaigoje ne vienas šimtas žiūrovų Barselonos „Palau Blaugrana“ pradėjo mojuoti baltomis nosinaitėmis, kas Ispanijoje paprastai reiškia tylų protestą prieš klubą reikalaujant pokyčių. Rungtynes gyvai arenoje stebėjo ir visos organizacijos vadovas J. Laporta, vėliau ir nusprendęs sušaukti posėdį.
2026-ųjų balandžio mėnesį yra numatyti „Barcelona“ klubo prezidento rinkimai. Teigiama, kad norėdamas būti perrinktas J. Laporta bandydamas gelbėti krepšinio skyrių taip siekia pakelti savo įvaizdį fanų akyse.
„Barca“ penktadienio rungtynes pralaimėjo 92:101, o jose pirmavo vos pusę minutės.
Barselonos klubas per 9 turus Eurolygoje turi 5 pergales, o Ispanijos ACB čempionate turnyrinėje lentelėje žengia su neigiamu pergalių ir pralaimėjimų santykiu 2-3.