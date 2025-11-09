Barselonoje – skubus posėdis dėl krepšinio klubo ateities

Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
SportasKrepšinis

Barselonoje – skubus posėdis dėl krepšinio klubo ateities

2025 m. lapkričio 9 d. 09:38
Lrytas.lt
Po penktadienį Eurolygoje principiniam varžovui Madrido „Real“ patirto pralaimėjimo „Barcelona“ klubo vadovybė rinkosi į skubų posėdį.
Daugiau nuotraukų (5)
Kaip praneša „Mundo Deportivo“ žurnalistas Fernando Polo, viso klubo vadovas Joanas Laporta sušaukė susitikimą su krepšinio skyriaus vadovu Josepu Cubellsu, kur dalyvavo ir dar keletas aukštas pareigas krepšinio klube užimančių asmenų.
Komandos sporto direktorius Juanas Carlosas Navarro, kaip pranešama, posėdyje nedalyvavo.
F. Polo teigimu, buvo aptariama krepšinio klubo dabartinė situacija, taip pat buvo keliamas klausimas dėl biudžeto, mat jis – ženkliai mažesnis nei „Real“ komandos (29 milijonai žaidėjų algoms lyginant su 49 milijonais).
Buvo diskutuojama apie naujų žaidėjų įsigijimą bei dabartinių atleidimą. Tarp kandidatų minimas Mylesas Norrisas, sudėtyje Ispanijos lygoje užimantis vertingą užsieniečio vietą, tačiau kol kas prie pergalių prisidedantis tik minimaliai.
Pasak „Mundo Deportivo“, komandos vyriausiojo trenerio Joano Penarroya kėdė taip pat nėra saugi. F. Polo šaltinių teigimu, „Barcos“ vadai svarsto ir galimybę keisti trenerį.
Pažymėtina, kad Eurolygos rungtynių su „Real“ pabaigoje ne vienas šimtas žiūrovų Barselonos „Palau Blaugrana“ pradėjo mojuoti baltomis nosinaitėmis, kas Ispanijoje paprastai reiškia tylų protestą prieš klubą reikalaujant pokyčių. Rungtynes gyvai arenoje stebėjo ir visos organizacijos vadovas J. Laporta, vėliau ir nusprendęs sušaukti posėdį.
2026-ųjų balandžio mėnesį yra numatyti „Barcelona“ klubo prezidento rinkimai. Teigiama, kad norėdamas būti perrinktas J. Laporta bandydamas gelbėti krepšinio skyrių taip siekia pakelti savo įvaizdį fanų akyse.
„Barca“ penktadienio rungtynes pralaimėjo 92:101, o jose pirmavo vos pusę minutės.
Barselonos klubas per 9 turus Eurolygoje turi 5 pergales, o Ispanijos ACB čempionate turnyrinėje lentelėje žengia su neigiamu pergalių ir pralaimėjimų santykiu 2-3.
BarcelonaJoanas LaportaEurolyga

