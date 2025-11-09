D. Giedraitis po ilgos pertraukos grįžo į rikiuotę ir vedė „Žalgirį“ į pergalę LKL

Rungtynes startiniame penkete pradėjęs D. Giedraitis per 21,5 minutės surinko 13 taškų (3/7 dvit., 3/4 trit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, triskart suklydo, dukart prasižengė ir pats išprovokavo 2 pražangas ir susitikimą baigė savo sąskaitoje turėdamas 9 naudingumo balus.
12 taškų prieš „Žalgirio“ pergalės pridėjo Arnas Butkevičius, 11 taškų – Dustino Slevos ir Igno Brazdeikio kraičiuose.
Pirmąsias savo rungtynes „Žalgirio“ sudėtyje sužaidė mažeikiškis Dominykas Daubaris. 18-metis aikštelėje praleido vos 8 minutes, tačiau per jas spėjo parodyti savo vertę. 206 cm ūgio puolėjas surinko 8 taškus, pataikydamas visus tris mestus metimus, atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išrašė bloką ir surinko 11 naudingumo balų.
Lemiamu rungtynių baigčiai tapo antrasis ketvirtis, kurio viduryje Tomo Masiulio auklėtiniai spurtavo 18:5 ir perėmė dvikovos kontrolę.
„Nevėžio“ ekipoje rezultatyviausias buvo Justinas Ramanauskas, surinkęs 14 taškų. 13 taškų pridėjo Tony Perkinsas.
„Žalgirio“ komandoje aikštelėje pasirodė visi 12 registruotų krepšininkų, tarp jų – ir Ignas Štombergas.
Tai buvo septintoji žalgiriečių pergalė per 8 rungtynes LKL kovose. T. Masiulio auklėtiniai dabar – vienvaldžiai lygos lyderiai.
Tuo tarpu penktąjį pralaimėjimą per tiek pat susitikimų patyręs „Nevėžis“ rikiotėje yra 6-as.
Kauno ŽalgirisDovydas GiedraitisKėdainių Nevėžis
