Geriausią sezono mačą sužaidusio amerikiečio vedinas „Rytas“ sutriuškino „Jonavą“

J. Walkeris per 24 minutes surinko 27 taškus (2/2 dvit., 6/10 trit., 5/6 baud.), išdalino 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, išprovokavo 6 pražangas ir surinko 30 naudingumo balų.
„Ryto“ naujokas gerokai viršijo iki tol dukart pasiektą savo geriausią rezultatą, kai FIBA Čempionų lygoje prieš Varšuvos „Legia“ ir LKL prieš Panevėžio „Lietkabelį“ buvo įmetęs 17 taškų.
30 naudingumo balų surinko ir Artūras Gudaitis, pelnęs 15 taškų (5/6 dvit., 5/6 baud.) ir atkovojęs 10 kamuolių. 15 taškų prie lengvos pergalės pridėjo Ignas Sargiūnas.
Tik 9 taškus pelnęs Gytis Radzevičius atkovojo 8 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 7 pražangas ir surinko 24 naudingumo balus. „Ryto“ komandoje aikštelėje pasirodė visi 12 žaidėjų.
Pralaimėtojų gretose rezultatyviausias buvo 17 taškų pelnęs Džiugas Slavinskas, 14 taškų pelnė Hilmaras Henningssonas.
Tai buvo šeštoji „Ryto“ pergalė LKL čempionate. Po jos Giedriaus Žibėno treniruojama komanda įsitvirtino antrojoje turnyrinės lentelės pozicijoje, viena pergale lenkdama „Lietkabelį“ ir Klaipėdos „Neptūną“.
Tuo tarpu „Jonava“ po 8 turų yra iškovojusi vos vieną pergalę yra turnyrinėje lentelėje yra paskutinė.