Iš Eurolygos pabėgti svarstančio klubo treneris pažėrė kritikos: „Turime didelę bėdą“

„Emporio Armani“ sekmadienio vakarą namuose 87:63 užtikrintai įveikė Osvaldo Olisevičiaus atstovaujamą Trevizo „Nutribullet“ komandą.
Ketvirtadienio popietę Italijoje kalbėjęs „NBA Europe“ atstovas atskleidė, kad naujojoje NBA kuruojamoje lygoje dalyvaus Madrido, Barselonos, Mančesterio, Londono, Miuncheno, Berlyno, Milano, Romos, Paryžiaus, Liono, Atėnų ir Stambulo klubai.
Paklaustas apie projektą, E. Messina išsiplėtė apie Europos ir Eurolygos krepšinio problemas.
„Tai, kad NBA yra svarbu turėti „Olimpia“ savo lygoje, manau, patinka komandos savininkams ir tik darkart įvertina Armani šeimos atsidavimą krepšiniui, įvertina miestą ir jo istoriją. NBA energingai dalyvauja komunikacijoje, kad būtų žinoma, jog jie turi planą ir nori jį įgyvendinti galėtinai greitai“, – pradėjo strategas.
Vėliau keturiskart Eurolygos nugalėtojas bedė pirštu į nuostolius patiriančias komandas.
„Mano požiūris yra labai paprastas – Eurolyga yra aukščiausio lygio produktas, kurio rungtynės savo intensyvumu ir aistra nusileidžia tik NBA atkrintamosioms. Tačiau tuomet perskaitai, kad Madrido „Real“ – galingiausias klubas pasaulyje – per metus praranda 38 milijonus eurų, kad dalyvautų Eurolygoje.
Taip pat turime didelę bėdą su žaidėjų rinka, nes NIL (angl. Name, Image, Likeness – kompensacijos sistema NCAA, kai mokama už žaidėjo atvaizdo teises – red. past.) pritraukia žaidėjus į koledžus, o NBA didina dvišalių kontraktų skaičių. Prie to dar pridėkime ir labai rimtą problemą, kad nors ir nuostabu turėti 20 komandų, tačiau nuo rugsėjo pabaigos Eurolygoje jau matėme 60 traumų“, – aiškino „krepšinio profesoriumi“ tituluojamas specialistas.
Nors Milano miestas ir įvardijamas „NBA Europe“ projekte, tiek vyr. treneriu, tiek ir ekipos sporto direktoriumi tuo pačiu metu dirbantis E. Messina teigė, kad Eurolygoje pasilikti klubas vis dar gali.
„Aišku, kad tai tęstis nebegali, – apie dabartinę situaciją kalbėjo italas. – Mums reikia modelio, ekosistemos, kaip mėgstame sakyti, kuri galėtų sujungti gražius sporto siekius su ekonominiais siekiais. Kalbu apie tvarumą ir suderintą tvarkaraštį. Esame atviri visiems pasiūlymams, tuomet savininkai juos įvertins ir nuspręs, ką daryti.“
