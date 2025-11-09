SportasKrepšinis

Lengvai laimėtose rungtynėse J. Valančiūnas daug trenerio malonės nesulaukė

2025 m. lapkričio 9 d. 07:41
Lrytas.lt
Jono Valančiūno atstovaujama „Denver Nuggets“ (7-2) komanda lengvai 117:110 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18) įveikė „Indiana Pacers“ (1-8) krepšininkus, tačiau lietuvis pernelyg daug žaidimo laiko nesulaukė.
33-ejų aukštaūgis per 14 minučių pelnė 6 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, kartą blokavo metimą ir kartą suklydo.
Pagal sužaistas minutes lietuvis komandoje buvo dešimtas, o mažiau taškų už J. Valančiūną pelnė tik vos po tris minutes sužaidę Hunteris Tysonas ir Zeke'as Nnaji bei 2 taškus pelnęs Jalenas Pickettas.
Nugalėtojus į priekį vedė komandos superžvaigždė Nikola Jokičius. Serbas per 32 minutes pelnė 32 taškus, atkovojo 14 kamuolių ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų. 17 taškų pelnė ant atsarginių suolo rungtynes pradėjęs Timas Hardaway'us, 16 pridėjo Paytonas Watsonas.
Indianos komandoje rezultatyviausias buvo gynėjas Aaronas Nesmithas, surinkęs 25 taškus. 22 taškus pelnė Andrew Nembhardas.
Kitas rungtynes Denverio komanda žais naktį iš antradienio į trečiadienį, kai susitiks su Domanto Sabonio atstovaujama „Sacramento Kings“ ekipa. Kol kas neaišku, ar dėl šonkaulių sumušimo negalintis žaisti D. Sabonis galės padėti savo komandai šiose rungtynėse.
