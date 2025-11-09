M. Buzelis buvo blankus, o „Bulls“ patyrė antrą nesėkmę iš eilės

Antras rungtynes per dvi dienas žaidę „buliai“ svečiuose 122:128 (29:32, 43:24, 26:40, 24:32) nusileido „Cleveland Cavaliers“ (7-3) komandai. Tai buvo trečiasis Čikagos komandos pralaimėjimas per pastarąsias ketverias rungtynes.
M. Buzelis per 18 minučių aikštelėje pelnė 4 taškus (1/3 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, 4 kartus prasižengė ir 3 kartus suklydo. Tai – jau antras kartas, kai lietuvis rungtynėse pelno mažiau nei 5 taškus (3 tšk. prieš „Magic“ spalio 26 d.).
Nugalėtojus į priekį vedė Donovano Mitchello ir De'Andre Hunterio duetas. Abu krepšininkai pelnė po 29 taškus. 24 taškus prie pergalės pridėjo Evanas Mobley.
Rezultatyviausias „Bulls“ gretose buvo Isaacas Okoro, surinkęs 19 taškų, 18 taškų – Jaleno Smitho sąskaitoje.
Po intensyvios išvykos dabar Čikagos komanda turės keletą dienų poilsio ir kitas rungtynes žais iš naktį pirmadienio į antradienį namuose su „San Antonio Spurs“.