Nerimas „Maccabi“ komandoje: L. Walkerį kankina trauma

26-erių amerikietis praleido Izraelio lygos rungtynes šeštadienį su Netanyos „Elitzur“, kurias daugkartiniai šalies čempionai laimėjo 94:88.
Kaip praneša „Walla Sport“ žurnalistas Oras Škedis, žaidėjui buvo atlikti tyrimai, kurie parodė, kad krepšininką kankina įsisenėjusi šlaunies raumens trauma, dėl kurios jis žaisdamas kartais kenčia skausmus.
Dėl šios priežasties L. Walkeriui buvo leista pailsėti, tačiau abejonių dėl jo dalyvavimo artėjančioje Eurolygos dviguboje savaitėje nėra.
Pasak O. Škedi, į komandą artimiausiu metu atvyksiantis Iffe Lundbergas, kurio kontrakto dalį iš dalies padengs buvusi jo komanda Belgrado „Partizan“, turėtų nuimti dalį krūvio, kurį ant savo pečių iki šiol nešė L. Walkeris.
Teigiama, kad tuo pačiu komanda kiek labiau prižiūrės jo minutes aikštelėje, kad trauma nepaūmėtų.
L. Walkeris yra rezultatyviausias komandos krepšininkas Eurolygoje, vidutiniškai renkantis po 14,9 taško, 2,4 atkovoto kamuoli, 2,8 rezultatyvaus perdavimo ir 11,8 naudingumo balo per rungtynes.
26-erių gynėjas praėjusį sezoną atstovavo Kauno „Žalgiriui“ ir Eurolygoje vidutiniškai pelnydavo po 13,6 taško ir rinkdavo po 11,3 naudingumo balo. Nesibaigus sezonui amerikietis pasirašė sutartį su „Philadelphia 76ers“ ir išvyko į NBA.