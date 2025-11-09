SportasKrepšinis

Paskelbti miestas ir vieta, kur vyks Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinių dvikova

2025 m. lapkričio 9 d. 19:49
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą FIBA organizacijai paskelbus, kad yra panaikinamos sankcijai, prieš tai skirtos Didžiosios Britanijos vyrų rinktinei, buvo neaišku, kur vyks Lietuvos rinktinės mačas lapkričio pabaigoje. Asociacija „Lietuvos krepšinis“ sekmadienį į šį klausimą atsakė.
Interviu su Lrytas metu Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas penktadienį Mindaugas Balčiūnas dar nebuvo tikras, kur vyks rungtynės. Tuo metu buvo galimi du variantai: Londonas ir Birmingemas. Vis dėlto rungtynės vyks šalies sostinėje, paskelbė LKF.
Dvikova bus vykdoma „Copper Box“ arenoje, krepšinio rungtynių metu talpinančioje 6000 žiūrovų.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas dar nėra paskelbtas, tačiau M. Balčiūnas teigė, kad tai bus padaryta artimiausiu metu.
Šią savaitę federacijos išleistoje tinklalaidėje rinktinės vyr. treneris Rimas Kurtinaitis teigė, kad atrankos į 2027 m. pasaulio čempionatą lange sieks išbandyti ir jaunesnius žaidėjus, kad šiems suteiktų pasitikėjimo ir galėtų patikrinti jų galimybes tiek dabartyje, tiek ir ateityje.
Rungtynės vyks lapkričio 27 dieną. Dvikovos laikas dar nėra patvirtintas.
