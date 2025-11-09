Po 18 mėnesių pertraukos grįžęs K. Evansas vedė „Olympiakos“ į pergalę

Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Po 18 mėnesių pertraukos grįžęs K. Evansas vedė „Olympiakos“ į pergalę

2025 m. lapkričio 9 d. 14:53
Lrytas.lt
2024-ųjų gegužę rungtynėse su Panevėžio „Lietkabeliu“ traumą patyręs Keenanas Evansas po 18 mėnesių pertraukos sužaidė oficialias rungtynes, kuriose vedė Pirėjo „Olympiakos“ į pergalę Graikijos lygoje.
„Olympiakos“ namie 102:80 (24:21, 31:18, 23:25, 24:18) įveikė „Karditsa“ krepšininkus, o nuo suolelio kilęs K. Evansas buvo naudingiausias komandos žaidėjas.
Antrajame kėlinyje pasirodęs buvęs žalgirietis netrukus pataikė tritaškį, kuris buvo sutiktas gausiomis ovacijomis. Nors per pirmąją pusę gynėjas pelnė tik 3 taškus, antrojoje dvikovos pusėje K. Evansas žibėjo ryškiausiomis spalvomis.
Susitikimą 29-erių amerikietis baigė savo sąskaitoje per 19 žaidimo minučių turėdamas 15 taškų (3/3 dvit., 2/3 trit., 3/3 baud.), 5 rezultatyvius perdavimus ir 21 naudingumo balą. Taip pat po 21 naudingumo balą surinko Devonas Hallas (15 tšk.) ir Tyleris Dorsey (19 tšk.).
K. Evansas kitą savaitę sugrįš ir į Eurolygą, kurioje nežaidė dar ilgiau. „Olympiakos“ dvigubos savaitės metu trečiadienį laukia rungtynės su buvusia žaidėjo komanda Kauno „Žalgiriu“ ir Milano „Emporio Armani“.
Keenanas EvansasPirėjo OlympiakosGraikijos krepšinio čempionatas
