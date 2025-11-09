Po 18 mėnesių pertraukos grįžęs K. Evansas vedė „Olympiakos“ į pergalę

„Olympiakos“ namie 102:80 (24:21, 31:18, 23:25, 24:18) įveikė „Karditsa“ krepšininkus, o nuo suolelio kilęs K. Evansas buvo naudingiausias komandos žaidėjas.
Antrajame kėlinyje pasirodęs buvęs žalgirietis netrukus pataikė tritaškį, kuris buvo sutiktas gausiomis ovacijomis. Nors per pirmąją pusę gynėjas pelnė tik 3 taškus, antrojoje dvikovos pusėje K. Evansas žibėjo ryškiausiomis spalvomis.
Susitikimą 29-erių amerikietis baigė savo sąskaitoje per 19 žaidimo minučių turėdamas 15 taškų (3/3 dvit., 2/3 trit., 3/3 baud.), 5 rezultatyvius perdavimus ir 21 naudingumo balą. Taip pat po 21 naudingumo balą surinko Devonas Hallas (15 tšk.) ir Tyleris Dorsey (19 tšk.).
K. Evansas kitą savaitę sugrįš ir į Eurolygą, kurioje nežaidė dar ilgiau. „Olympiakos“ dvigubos savaitės metu trečiadienį laukia rungtynės su buvusia žaidėjo komanda Kauno „Žalgiriu“ ir Milano „Emporio Armani“.
Keenanas Evansas Pirėjo Olympiakos Graikijos krepšinio čempionatas
