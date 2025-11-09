Prieš dvikovą Italijoje – legendinio trenerio liaupsės lietuviui: „Jis mus visada skriaudžia“

Dieną prieš rungtynes Milano ekipos vyr. treneris E. Messina kalbėjosi su „Il Gazzettino di Treviso“, kur teigė, kad pagrindinis akcentas bus skiriamas būtent 32-ejų lietuviui.
„Na, sakyčiau, kad Olisevičius istoriškai mus visada skriaudžia, bet čia yra komanda, kuri nuosekliai žaidžia puolime, visi žino, ką turi daryti. Pergalė prieš Emilijos Redžo komandą jiems duos pasitikėjimo“, – paklaustas apie žaidėjus, į kuriuos kreips ypatingą dėmesį, atsakė E. Messina.
O. Olisevičius Trevizo komandoje yra antras pagal rezultatyvumą, vidutiniškai rinkdamas po 15,5 taško, 5,7 atkovoto kamuolio ir 14 naudingumo balų.
Milano ir Trevizo komandų rungtynės – sėkmadienį 18:00 val. Lietuvos laiku.
Osvaldas OlisevičiusItalijos krepšinio čempionatasItalijos krepšinio pirmenybės
