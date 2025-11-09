T. Dimša pranoko ir M. Kuzminską, ir L. Lekavičių, o PAOK laimėjo paskutinės sekundės metimu

Startiniame penkete rungtynes pradėjęs T. Dimša per 32,5 minutės pelnė 15 taškų (1/2 dvit., 4/9 trit., 1/1 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 20 naudingumo balų.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Benas Moore'as, surinkęs 20 taškų, atkovojęs 10 kamuolių ir rungtynes baigęs su 27 naudingumo balais.
Tuo tarpu M. Kuzminskui ir L. Lekavičiui popietė nebuvo tokia gera. Per 20 minučių aikštelėje L. Lekavičius pelnė 3 taškus (0/2 dvit., 1/2 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 4 naudingumo balus, o M. Kuzminsko sąskaitoje per 14,5 minutes – 7 taškai (1/3 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), 2 atkovoti kamuoliai ir 6 naudingumo balai.
Likus pusei minutės rezultatas buvo lygus (76:76) ir PAOK turėjo kamuolį. T. Dimšos tritaškis metimas paskutinę atakos sekundę buvo netikslus, Stepheno Browno sunkus dvitaškis taip pat nepasiekė tikslo, tačiau Salonikų komanda atsikovojo antrąjį iš eilės kamuolį puolime ir galiausiai S. Brownas prasiveržimu likus vos 0,8 sekundės nusprendė rungtynių nugalėtoją.
Tai buvo penktoji PAOK pergalė Graikijos pirmenybėse per septynetą mačų. Tuo tarp AEK tai buvo trečiasis pralaimėjimas per tiek pat rungtynių.
Lemiama ataka:
Tomas DimšaSalonikų PAOKAtėnų AEK
Rodyti daugiau žymių