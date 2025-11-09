T. Masiulį nustebino naujoko debiutas: „Galvojom, kad įtampą jaus“

„Graži, svarbi mums pergalė išvykoj. Žaidėm, bandėm šiek tiek ir parotuot minutes, žaidėjus, šiek tiek jaunimą įtraukt į žaidimą, mūsų lyderiam duot pailsėt. Manau, ką suplanavom, tą įvykdėm, ir džiaugiuos, kad komanda kovėsi iki galo ir pelnytai laimėjo“, – rungtynes komentavo „Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis.
Kauniečiai rungtynes perlaužė antrajame kėlinyje, kai spurtavo 18:5 ir perėmė dvikovos kontrolę.
„Kažkiek gal pakeitėm gynybą, agresyviau pradėjom gintis, nedavėm laisvesnių metimų ir padarėm kažkokią persvarą, – spurtą aiškino T. Masiulis. – Bet tikrai Kėdainiai norėjo ir bandė grįžti, bet džiaugiamės, kad atlaikėm jų spaudimą ir iškovojom pergalę.“
Pirmąsias savo rungtynes „Žalgirio“ sudėtyje sužaidė mažeikiškis Dominykas Daubaris. 18-metis aikštelėje praleido vos 8 minutes, tačiau per jas spėjo parodyti savo vertę. 206 cm ūgio puolėjas surinko 8 taškus, pataikydamas visus tris mestus metimus, atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išrašė bloką ir surinko 11 naudingumo balų.
T. Masiulis pripažino, kad toks jaunuolio startas tikrai nustebino trenerių štabą.
„Mes žinom, ką jis gali. Tikrai gali pataikyt. Metė savo metimus, pataikė. Kažkiek, aišku, nustebino, nes pirmos rungtynės, galvojom, kad įtampą jaus, bet išėjom, drąsiai darė, ką reikia, – teigė treneris. – Tikrai smagu už jį.“
Tuo tarpu penkis mėnesius dėl riešo traumos žaisti negalėjęs D. Giedraitis buvo rezultatyviausias žalgirietis, per 21,5 minutės pelnęs 13 taškų.
Paprašytas įvertinti D. Giedraičio sugrįžimą, T. Masiulis džiaugėsi turėdamas dar vieną žaidėją savo planuose.
„Puikiai – viską, ką mes ir norim dabar šiai dienai, kad duotų S. Francisco ir Maodo Lo pailsėt. Mums reikia tų žaidėjų su kamuoliu, kurie galėtų valdyt komandą. Dovis yra patyręs žaidėjas, žino, ką mes norim žaisti. Smagu, kad jis sugrįžta, prisijungia. Turim dar vieną žmogų, žaidžiantį su kamuoliu, galintį gintis. Tikrai tikrai laukėm jo ir džiaugiamės“, – kalbėjo strategas.
Rungtynėse neregistruoti buvo Sylvainas Francisco ir Maodo Lo. Taip pat traumų prevencijų tikslais rungtynėse nežaidė ir Ąžuolas Tubelis.
„Visą laiką norėjom rasti to laiko papildomo, ypač tiems žaidėjams, kurie žaidė vasarą rinktinėse. Ir Cisco, ir Maodo tikrai daug žaidė, – sprendimą aiškino T. Masiulis. – Vis nerasdavom to laiko. Bent vienas rungtynes nuėmė, kad pailsėtų šiek tiek nuo krepšinio, nuo to kamuolio. Tokia idėja. Su Ąžuolu nenorim rizikuot, bet viskas šiaip kaip ir tvarkoj. Bus matyt rytoj, kaip tie daktarai.“
Jau po trijų dienų žalgiriečių laukia kova Eurolygoje, kur išvykoje bus kaunamasi su Pirėjo „Olympiakos“ komanda. Dar po dviejų dienų – penktadienį – taip pat svečiuose lauks „Dubai Basketball“ ekipos iššūkis.
„Kaip ir prieš kiekvienas rungtynes – kažkoks nerimas yra, bet važiuojam į rimtą atmosferą su „Olympiakos“ sužaist. Vėliau keliaujam ilgą kelionę – viena diena ir vėl su Dubajum. Jie žaidžia ten pas save stipriai, juolab Dubajus turės viena diena daugiau negu mes pasiilsėt. To nerimo yra, bet tikrai važiuojam kautis ir parodyt savo veidą“, – spaudos konferenciją užbaigė T. Masiulis.
