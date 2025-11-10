„Monaco“ klubas sulaukė drastiškų Eurolygos sankcijų
2025 m. lapkričio 10 d. 17:48
Lrytas.lt
Eurolygos vicečempionas „Monaco“ klubas sulaukė rimtų sankcijų – ekipai uždrausta registruoti naujus žaidėjus. Eurolygos Finansų komitetas išplatino pranešimą, kad Monako ekipos finansinėse ataskaitose pastebėti keli rimti neaiškumai, trūksta tam tikrų veiklą patvirtinančių dokumentų, vėluota su mokėjimais bei menkai bendradarbiaujama su Eurolygos priežiūros institucijomis.
Uždrausta ne tik registruoti naujus žaidėjus, tačiau ir trenerius.
Šiuo metu Vassilio Spanoulio treniruojamas „Monaco“ Eurolygos turnyro lentelėje užima 5-ąją vietą, turėdama 6 pergales ir 3 pralaimėjimus.