„Partizan“ Eurolygai iškėlė sąlygą: akys nukrypo į teisėjus

„Per pirmuosius devynis mačus „Partizan“ ne kartą nukentėjo dėl nenuoseklių teisėjų darbo kriterijų, taip pat dėl kelių akivaizdžių klaidų, kurios turėjo didelę įtaką komandos galimybėms iškovoti pergalę dvikovų pabaigose. Kai kurie akivaizdžiausi pavyzdžiai – nepagrįstas Jabari Parkerio pražangos fiksavimas rungtynėse su „Olimpia“, neužfiksuotas akivaizdus užribis mače su „Barcelona“, taip pat nevienodi teisėjavimo standartai, geriausiai atsispindintys neįprastoje baudų metimų statistikoje (5:31) rungtynėse su „Olympiakos“.
Pastaraisiais sezonais „Partizan“ nuosekliai didino investicijas į komandą, jos sirgaliai yra visos Eurolygos pasididžiavimas, o kitų komandų vertinimu, jie kuria geriausią atmosferą turnyre.
Klubas nesiekia privilegijų ar išskirtinio požiūrio – jie nori tik vienodo teisėjavimo kriterijaus visuose būsimuose mačuose ir galimybės dėl pergalių kovoti lygiomis sąlygomis.
Siekdama save apsaugoti, „Partizan“ ateityje reikalaus nepriklausomo kiekvienų rungtynių teisėjavimo įvertinimo, kad šis itin svarbus varžybų segmentas atitiktų standartą ir užtikrintų lygias galimybes visiems kovų dalyviams.
„Partizan“ ragina savo sirgalius į galimas klaidas nereaguoti nesportišku elgesiu ir nedaryti nieko, kas klubui galėtų sukelti finansinę ar reputacinę žalą.
Kaip vieni geriausiai krepšinį išmanančių sirgalių, juodai baltų fanai puikiai atpažįsta situacijas aikštėje, tačiau klubas prašo visą energiją skirti tik komandos palaikymui, kad kartu būtų pasiekta labai svarbi pergalė būsimame mače,“ – rašome pareiškime.
Belgrado ekipa kitas rungtynes Eurolygoje žais namuose su „Monaco“ ekipa, o per devynis turus serbai laimėjo tik tris kartus.
Belgrado Partizankrepšinio teisėjasŽeljko Obradovičius
