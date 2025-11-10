„Partizan“ Eurolygai iškėlė sąlygą: akys nukrypo į teisėjus

Eurolyga 2025
2025-11-05
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2025-11-06
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2025-11-06
21:00
BC Dubai
BC Dubai
97
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
109
Rungtynių statistika
2025-11-06
22:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
87
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
76
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
107
„Monaco“
„Monaco“
112
Rungtynių statistika
2025-11-06
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
82
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
86
Rungtynių statistika
2025-11-07
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
93
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
97
Rungtynių statistika
2025-11-07
21:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
86
„Valencia“
„Valencia“
77
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
71
Rungtynių statistika
2025-11-07
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
92
Madrido „Real“
Madrido „Real“
101
Rungtynių statistika
2025-11-11
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-11-11
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-11
22:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-11
22:30
„Valencia“
„Valencia“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-11
22:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-11
22:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-11
23:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-12
22:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-12
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-11-12
22:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-13
22:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-13
22:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-13
22:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Valencia“
„Valencia“
2025-11-13
22:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-11-13
23:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-14
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
20:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
22:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
22:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
22:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
SportasKrepšinis

„Partizan“ Eurolygai iškėlė sąlygą: akys nukrypo į teisėjus

2025 m. lapkričio 10 d. 22:26
Lrytas.lt
Šiame sezone teisėjavimu nepatenkinti ir jau ne kartą už arbitrų kritiką bausti Belgrado „Partizan“ klubo vadovai ir treneris Željko Obradovičius išplatino viešą pareiškimą, kuriam iškėlė sąlygas Eurolygai. Serbijos ekipa pateikė reikalavimą, kad teisėjų darbas būtų vertinamas po kiekvieno mačo.
Daugiau nuotraukų (3)
„Per pirmuosius devynis mačus „Partizan“ ne kartą nukentėjo dėl nenuoseklių teisėjų darbo kriterijų, taip pat dėl kelių akivaizdžių klaidų, kurios turėjo didelę įtaką komandos galimybėms iškovoti pergalę dvikovų pabaigose. Kai kurie akivaizdžiausi pavyzdžiai – nepagrįstas Jabari Parkerio pražangos fiksavimas rungtynėse su „Olimpia“, neužfiksuotas akivaizdus užribis mače su „Barcelona“, taip pat nevienodi teisėjavimo standartai, geriausiai atsispindintys neįprastoje baudų metimų statistikoje (5:31) rungtynėse su „Olympiakos“.
Pastaraisiais sezonais „Partizan“ nuosekliai didino investicijas į komandą, jos sirgaliai yra visos Eurolygos pasididžiavimas, o kitų komandų vertinimu, jie kuria geriausią atmosferą turnyre.
Klubas nesiekia privilegijų ar išskirtinio požiūrio – jie nori tik vienodo teisėjavimo kriterijaus visuose būsimuose mačuose ir galimybės dėl pergalių kovoti lygiomis sąlygomis.
Siekdama save apsaugoti, „Partizan“ ateityje reikalaus nepriklausomo kiekvienų rungtynių teisėjavimo įvertinimo, kad šis itin svarbus varžybų segmentas atitiktų standartą ir užtikrintų lygias galimybes visiems kovų dalyviams.
„Partizan“ ragina savo sirgalius į galimas klaidas nereaguoti nesportišku elgesiu ir nedaryti nieko, kas klubui galėtų sukelti finansinę ar reputacinę žalą.
Kaip vieni geriausiai krepšinį išmanančių sirgalių, juodai baltų fanai puikiai atpažįsta situacijas aikštėje, tačiau klubas prašo visą energiją skirti tik komandos palaikymui, kad kartu būtų pasiekta labai svarbi pergalė būsimame mače,“ – rašome pareiškime.
Belgrado ekipa kitas rungtynes Eurolygoje žais namuose su „Monaco“ ekipa, o per devynis turus serbai laimėjo tik tris kartus.
Belgrado Partizankrepšinio teisėjasŽeljko Obradovičius
Rodyti daugiau žymių

