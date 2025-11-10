„Šiauliai“ pasistiprino aukštaūgiu iš Bosnijos ir Hercegovinos

„Stefanas dar neturi sukaupęs daug patirties, tačiau atperka tai savo energija ir noru, – naujoko savybes vardino „Šiaulių“ trenerio asistentas Virginijus Sirvydis. – Jis mobilus, atletiškas žaidėjas, galintis keistis ginamaisiais ir mėgstantis bėgti į greitą puolimą. Būtent tokių savybių ir ieškojome – fiziškai stipraus, aktyvaus krepšininko, gebančio suteikti komandai energijos visose aikštės vietose.“
207 cm ūgio puolėjas didžiąją dalį karjeros praleido gimtojoje šalyje, o pastarąjį sezoną, atstovaudamas Bania Lukos „Borač“ komandai, vietinėse pirmenybėse per 18 mačų rinko 12,3 taško, 6,3 atkovoto kamuolio, 0,9 rezultatyvaus perdavimo ir 0,7 blokuoto metimo vidurkius.
Praėjusį mėnesį krepšininkas mėgino prasibrauti į galutinę dukterinės Klivlando „Cavaliers“ ekipos sudėtį, tačiau NBA G lygos komandoje neįsitvirtino.
Primename, kad „Šiauliai“ vis dar verčiasi be traumas besigydančių Cedrico Hendersono ir Siimo-Sanderio Vene, o klubą praėjusią savaitę paliko vidurio puolėjas Jordanas Brownas.
Šią savaitę Dariaus Songailos auklėtiniai sužais dvejas rungtynes namuose – trečiadienį Citadele KMT mače susirungs su „Jonava Hipocredit“, o šeštadienį LKL, kurią remia Bettson, akistastatoje priims Vilniaus „Rytą“.